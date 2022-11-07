Aylık geliri sosyal medyada olay olmuştu! CZN Burak sözlerine açıklık getirdi... 'Aldığım para tabii ki 30 bin lira değil' diyerek gerçeği açıkladı

CZN Burak adıyla tanınan ve sosyal medyada bir fenomen haline gelen Muhammed Burak Özdemir'in geçtiğimiz günlerdeki "İmar Kirliliğine neden olmak" suçundan yargılandığı dava gündem olmuştu. Davanın gündemde geniş yer bulmasının nedeni ise CZN Burak'ın mahkemede aylık gelirini 30 bin TL olarak açıklamasıydı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar CZN Burak'ın aylık gelirinin 30 bin TL olmasına şaşırmış ve konuyla ilgili çok sayıda yorum gelmişti. Oğuzhan Uğur'un YouTube'daki Olsun Be programına konuk olan CZN Burak, aylık gelir sözlerine açıklık getirdi. İşte CZN Burak'ın çok konuşulacak açıklamalarının detayları...

"BEN ŞİRKET SAHİBİ DEĞİLİM"

Şirket sahibi olmadığını belirten CZN Burak'ın konuşmalarına yönelik Oğuzhan Uğur "Sen aslında şirket sahibi değilsin burada. Çalışanısın ve çalışan olarak sana uygun görülen para da 30 bin liraydı. Sen de çok dürüst bir çocuk olduğun için gittin ben 30 bin lira alıyorum dedin, ortalığı ayağa kaldırdın. Konu bu galiba, değil mi?" açıklamasını getirdi. CZN Burak da konunun bundan ibaret olduğunu ifade etti.

Gelen tepkilerle ilgili konuşan Oğuzhan Uğur ise "İnsanların böyle düşünmesi normal. Bu memlekette genel olarak maalesef A der B çıkar, B der C çıkar. Böyle şeyler var. Çok fazla para kazanan şarkıcıların geçmişte bin lira alıyorum sahneden dediğini duyduk vergi vermemek için. "Koskoca CZN Burak ayda 30 bin lira kazanmıyordur" diyen var, bir taraftan da "Vergi vermemek için daha basit bir yalan söyleseydiniz keşke 30 bin lira yalandır" diyenler de oldu." dedi.

"BEN CZN BURAK OLDUKTAN SONRA BABA GİDİP 'BANA HİSSE VERECEKSİN, ŞİRKETİN YARISI VERECEKSİN' DEMEYİ YAKIŞTIRAMADIM"

CZN Burak ise restorandaki mevcut durumu anlatarak "Tabii ki insanlar benim babamın 40 yıllık bir iş insanı olduğunu bilmiyorlar. Babayla oğul ilişkisi, patronla işçi ilişkisinden daha öte bir ilişki. Ben CZN Burak olduktan sonra gidip şunu kendime yakıştıramadım. "Ya baba sen eskiye göre daha çok kazanıyorsun, baba hisse vereceksin, şirketin yarısını vereceksin, çünkü benim ismim var." bunu kendime yakıştırmadım. Şöyle bir şey de var bugün biri sana gelecek, kocaman şirketin yarısını verecek... Havanı alırsın. Vergisine de bakarsın, stopajına da bakarsın, kirasına da bakarsın. Ama ben böyle biri değilim. Ben bunu istemedim. Çünkü ben eğer CZN Burak olduktan sonra babamın kurduğu bir şirkete ortak olursam, ben kendime bunu yakıştırmam." şeklinde konuştu.

"BABAMDAN ALDIĞIM PARA TABİİ Kİ 30 BİN LİRA DEĞİL"

CZN Burak konuşmasının devamında "Ben babama dedim ki, tabii ki artık eskisi gibi olmayacak, ben tabii ki hayatımda daha çok iyileştirme istiyorum, ben artık CZN Burak oldum. Kazandığım para belli. Benim babamdan aldığım para tabii ki 30 bin lira değil. O benim resmi, babamın yanında çalıştığım gelirim. Geri kalan şey babamla beni ilgilendirir. Babamla konuşurum, canı ister bu ay şu kadar verir, canı ister bu ay bu kadar verir. Biz onu zaten kendi aramızda sağlayabiliyoruz babamla. Ama şunun bilinmesi lazım, benim şirkette bir ortaklığım yok. O şirket babamın, ben de yanında çalışıyorum. Bu şu demek değil ki biz para kazanmıyoruz, biz az kazanıyoruz, kazanıp da az söylüyoruz... Böyle bir şey yok. 40 yıllık bir iş insanı var, onun kurduğu restoran var, onun kurduğu restoranın üzerine yenilik getirip ekleyen bir çocuk var, bu çocuk sadece şirketten pay istemiyor, istemiyorum abi, bu." ifadelerini kullandı.

"BEN ONLARIN AKLININ UÇABİLECEĞİ PARALARI ELİNİN TERSİYLE REDDETMİŞ BİR İNSANIM"

Gelen tepkilerle ilgili olarak ise CZN Burak "Bu durumu mizaha çeviren çok var. Beni anlayıp tahmin edip "Ya babasının şirketidir, o yanında kazandığı resmi parayı söylüyordur" diyen de var. Allah razı olsun onlara da. Ama çok ağır ithamda bulunan da var. Ben vallahi billahi bugüne kadar bir kişinin hakkına girmedim, bu saatten sonra da girmem. Ben onların aklının uçabileceği paraları elinin tersiyle reddetmiş bir insanım. Çünkü benim için önemli olan iş. Yurt dışında da ortaklarımız var. Hep beraber çaba gösteriyoruz ve bu markayı yükseltmeye çalışıyoruz. Bu marka sadece CZN Burak'tan ibaret değil." dedi.