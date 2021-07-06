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AYM kararına uyan yerel mahkeme, HDP'li Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı verdi

06.07.2021 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anayasa Mahkemesi kararına uyan Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tahliyesine hükmetti.

AYM kararına uyan yerel mahkeme, HDP'li Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı verdi

Anayasa Mahkemesi, 1 Temmuz'daki Genel Kurul gündem toplantısında, Gergerlioğlu'nun, sosyal medya paylaşımı nedeniyle terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırılmasının ifade özgürlüğünün, dokunulmazlık hakkını kazanan bir milletvekili hakkında yargılamaya devam edilmesi nedeniyle de seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine ilişkin başvurusunu görüşmüştü.

HAK İHLALİ KARARI VERİLMİŞTİ

Yüksek Mahkeme, oy birliğiyle Gergerlioğlu'nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar vermiş, kısa kararın bir örneğinin de başvurucunun tutukluluk halinin sona erdirilmesi suretiyle ihlal ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yargılamayı yapan mahkemeye gönderilmesini kararlaştırmıştı.

Bu kapsamda Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Gergerlioğlu'nun tutukluluk halinin sona erdirilmesine karar verdi.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ONANMIŞTI

Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018'de "PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan hapse mahkum edilmişti.

Mahkeme kararının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya Yargıtaya gelmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunmuş, Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştü. Daha sonra tutuklanan Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu. (AA)

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Ömer Faruk Gergerlioğlu HDP Halkların Demokratik Partisi
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