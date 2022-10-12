Aynı elbiseyi Kendall Jenner giymişti! Sosyal medya fenomeni Aoife Grace’in dekolteli kıyafeti gündem oldu

Sosyal medya fenomeni Aoife Grace üst bölümü tamamen pencerelerden oluşan bir kıyafetiyle TikTok’ta popüler olmayı başardı. Kendall Jenner’in dhaa önce giydi siyah mini ve dekolteli elbisesiyle tam not alan Grace’in paylaşımı kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü kıyafeti fazla dekolteli bulduğunu söylerken diğer bir kısmı ise tasarımının güzelliğini övmeyi tercih etti.

SOSYAL MEDYADA POPÜLER OLDU

Fenomen isim Grace, ön kısmı üçgen şeklindeki kesik bölümlerden oluşan kıyafetini büyük bir ustalıkla sergiledi. Grace’in gönderisi 12 milyon izlenmeye ulaştı ve fenomen ismin takipçileri benzer bir kıyafet modeliyle poz veren Kendall Jenner ile kıyaslamayı ihmal etmedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bu nasıl kıyafet? Elbise nerede?” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu elbiseyle vücut anatomisini bile inceleyebilirsin” yorumunu ekledi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu beni vücudum hakkında çok iyi hissettirdi. Harika görünüyorsun” dedi.



