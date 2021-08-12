Aynı eve ikinci kez giden hırsız: Ölmeye geldim

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, daha önceden M.Y.’nin ikametine hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen ve hakkında hırsızlık suçlamasıyla şikayette bulunulan A.C.K., M.Y.’nin Hasırcılar Sokak’ta bulunan ikametine giderek, M.Y. ile görüşmek istediğini belirtti.

"ÖLMEYE GELDİM"

Kapı önünde bir süre bekleyen A.C.K.’dan bölgeden ayrılması istenirken, ’ölmeye geldim’ diyerek ikamete girmeye çalışan şahsa M.Y. evinin balkonundan bir el ateş etti.

BACAĞINDAN YARALANDI

Açılan ateş sonucu bacağına isabet alan şahıs yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, M.Y. olayda kullandığı havalı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. (İHA)





