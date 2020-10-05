Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım!

Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda "Bir ara mutlu oldum, hala cezasını çekiyorum" ifadelerini kullanan Aydın'a takipçilerinden büyük destek geldi.

Aynur Aydın, geçtiğimiz günlerde en büyük çılgınlığını da açıklamıştı. Aydın, "Yaptığım en büyük çılgınlık albüm yapmak. Ben ilk klibim çıktığında yatağın altına saklandım. Aylarca çalışıyorsun. Bittikten sonra onu insanların önüne sunuyorsun ya "Bak, ben bunu yaptım" diye. Ve milyonlarca insan "Olmamış bu ya" diyor. Bu çok çılgınca bir şey" dedi.





