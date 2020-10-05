MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım!

Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım!

05.10.2020 16:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım!

Sosyal medyada yaptığı ilginç paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren sevilen şarkıcı Aynur Aydın, son paylaşımıyla yine gündeme geldi.

Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda "Bir ara mutlu oldum, hala cezasını çekiyorum" ifadelerini kullanan Aydın'a takipçilerinden büyük destek geldi.

44c0f0b2-c839-445c-9fd3-1821d67e81ec

Aynur Aydın, geçtiğimiz günlerde en büyük çılgınlığını da açıklamıştı. Aydın, "Yaptığım en büyük çılgınlık albüm yapmak. Ben ilk klibim çıktığında yatağın altına saklandım. Aylarca çalışıyorsun. Bittikten sonra onu insanların önüne sunuyorsun ya "Bak, ben bunu yaptım" diye. Ve milyonlarca insan "Olmamış bu ya" diyor. Bu çok çılgınca bir şey" dedi.

aynur 1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpermarkette panik anları! Herkes kaçmaya başladı Süpermarkette panik anları! Herkes kaçmaya başladı
Madonna burcu yüzünden David Guetta'yı reddettiMadonna burcu yüzünden David Guetta'yı reddetti
Selçuk Balcı koronavirüse yakalandıSelçuk Balcı koronavirüse yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sahte arkadaşlık sitesi üzerinden ayda 1 milyon kazanmışlar!

Sahte arkadaşlık sitesi üzerinden ayda 1 milyon kazanmışlar!

Müdürün odasında basılmıştı! Bakın şimdi ne yapıyor?

Müdürün odasında basılmıştı! Bakın şimdi ne yapıyor?

İfadesi ortaya çıktı! 'Günaydın aşkım' mesajını görünce öldürmüş

İfadesi ortaya çıktı! 'Günaydın aşkım' mesajını görünce öldürmüş

Sevgilisi göğsünü kapatmaya çalıştı ama...

Sevgilisi göğsünü kapatmaya çalıştı ama...

Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davada karar!

Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davada karar!

Kevin Mirallas Süper Lig'e geldi!

Kevin Mirallas Süper Lig'e geldi!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'

Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!

İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!

Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı

Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı

Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş

Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş

Diğer Haberler

Şeyma Subaşı ve Gazeteci Ahmet Hakan arasında ipler geriliyor!

Parti açıklaması yapınca...

Bugün kanallarda ne var? TV yayın akışı 5 Ekim 2020 Pazartesi TV 8, Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

Bugün kanallarda ne var?

Bir Zamanlar Çukurova setinde büyük aşk iddiası... Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık birlikte ev mi tuttu?

Bir Zamanlar Çukurova setinde büyük aşk iddiası

Madonna burcu yüzünden David Guetta'yı reddetti

Madonna burcu yüzünden David Guetta'yı reddetti

Aycan ve Sercan aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi

Aycan ve Sercan aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi

Ünlü isimler bu festivalde

Ünlü isimler bu festivalde

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.