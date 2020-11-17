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Aynur Aydın'dan sütyenli paylaşım!

17.11.2020 17:30 | Son Güncelleme:
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Aynur Aydın'dan sütyenli paylaşım!

Yakın zamanda Sahiden isimli yeni şarkısını çıkaracak olan Aynur Aydın, sosyal medya hesabından iç çamaşırlı pozlarını paylaştı.

Karantinada olduğu dönemde sıkça sütyenleriyle ilgili paylaşımlar yaparak adından söz ettiren şarkıcı Aynur Aydın, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

Yeni çıkaracağı şarkısı Sahiden'e gönderme yapan Aydın, "Sahiden yoruldum" diyerek sütyenli pozlarını paylaştı.

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Şarkıcının paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

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SÜTYENLERİNİ DİZİP VİDEO ÇEKMİŞTİ

Daha önce tüm sütyenlerini evinin salonuna dizerek video paylaşan Aynur Aydın, bir kere de "Bu sefer de sütyensiz paylaşım yapacağım" diyerek tweet atmıştı.

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ahlaksız paylaşımlarına son ver bıktık senden ve senin gibilerden

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