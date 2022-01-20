Ayrıldıkları iddia edilen Ebrar Karakurt ve İmge çifti barıştı!

Aşklarıyla tartışmaların odağında yer alan Ebrar Karakurt ve İmge çifti, geçtiğimiz günlerde ayrılma kararı almıştı. Mayıs ayından beri İtalya'da yaşayan Karakurt, doğum gününü yalnız geçirirken, İmge ise İstanbul'a uçmuştu. Ayrılıklarıyla magazin gündemine oturan ikiliden barışma pozu geldi.

İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novara ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Ebrar Karakurt, bir süredir sevgilisi İmge ile İtalya'da yaşıyor.

İtalya'dan aşk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunan çiftten, geçtiğimiz günlerde şaşırtan bir haber gelmişti.

Ebrar Karakurt'un doğum gününde İstanbul'a seyahat eden İmge, Karakurt'u takipten çıkarak, bütün fotoğrafları silmişti. Aynı hamle, ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt'tan da gelmişti. Doğum gününü arkadaşlarıyla geçiren Karakurt, ayrılığın üzerinden çok geçmeden barışma pozunu paylaştı.

Ebrar Karakurt, cinsel tercihi nedeniyle sosyal medyanın gündemine oturmuş, Karakurt'u destekleyenler kadar, tepki gösterenler de olmuştu.



