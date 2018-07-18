Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Yıllar geçse de bu açıklama ilk günkü gibi hafızalarda...

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dediler ki...

1 / 31 Tuğba Altıntop yıllar önce verdiği bir röportajda eski eşi Rafet El Roman için şoke eden açıklamalarda bulunmuştu.

2 / 31 İşte Tuğba Altıntop'un o açıklamaları: "Bak ağabey, şimdiye kadar kimseye anlatmadığım şeyleri anlatacağım sana. Esas mesele çocuğumuzun kimden olduğu meselesi. Ben bir ara adetten kesildim. Muayene oldum hamileymişim. Gidip müjdeyi verdim ona. Yüzüme baktı ve içeri odaya fırladı. Elinde bir takvimle geldi.

3 / 31 'Ben şu şu tarihlerde İstanbul'da değildim. Bu çocuk benden olamaz' dedi. DNA testi istedi. Şaşırdım. Yıkıldım. Gittim doktora, 'DNA testi yapın karnımdaki bebeğe' dedim. Doktor, 'Mahkeme kararı gerekli ayrıca bebeğin büyümesi lazım' dedi. Sonra muayene etti ki hamile değilmişim. Kist varmış. Sonra garip garip fantezilere başladı.

4 / 31 Ben giyinip süsleniyor, kokular sıkıp kocamı bekliyorum. O eve geliyor, 'Hadi gözünü kapa şunla bunla yattığını düşün. Beni de onla bunla hayal et' diyordu. İğrenç bunlar. Kalkıp öbür odaya gidip kapımı kilitleyip ağlıyordum. Bir defasında eve gelen kız arkadaşıma yaptı o teklifi. Ben kıza yukarıda yatak hazırlamaya çıkarken; 'Sen istersen bu gece bizimle yat' dedi. Kız çok bozuldu; tersledi onu. Ben mahvoldum. Kız sandı ki başka zaman böyle şeylere evet diyen oldu."

5 / 31 Oyuncu Doğa Rutkay ve şovmen Şahan Gökbakar 2005 yılında aşk yaşamaya başladı.

6 / 31 Bir dargın bir barışık giden ilişkide Şahan ve Doğa arasında yaşanan son tartışma ayrılığı beraberinde getirdi.

7 / 31 Şahan Gökbakar, 4 yıllık ilişkinin bittiğini “Sayın Doğa Rutkay ile sevgi ve saygı çerçevesinde süren 4 yıllık ilişkimiz artık heyecanını kaybettiği ve her ilişkide olabileceği gibi yıpranak ömrünü tamamladığı için sona erdi. Altını çizerek ifade ediyorum ki, biten aşk ilişkimizdir. Dostluğumuz sonsuza kadar devam edecektir açıklaması ile medyaya duyurdu.

8 / 31 Doğa Rutkay ise açıklama karşısında "Onun dostluğuna ihtiyacım yok" diyerek, Şahan Gökbakar ile karşı karşıya gelmeyeceğini söyledi.

9 / 31 Bir dönem sahalarda fırtınalar estiren Türk futbolunun en başarılı isimlerinden biriydi Sergen Yalçın...

10 / 31 Gece hayatına olan düşkünlüğü ile de dikkatleri üzerine çeken Sergen Yalçın, Aslı Sarı ile yaşadığı aşkla gündemi meşgul etti.

11 / 31 Evlenecekleri konuşulan çift birçok kez ayrılıp barıştı. Sergen Yalçın'ın gece kulübünde bir kadınla samimi şekilde görüntülenmesi bardağı taşıran son damla oldu.

12 / 31 4 yıl boyunca inişli çıkışlı bir aşk yaşan futbolcu ile sevgilisi Aslı Sarı yollarını kesin bir kararla ayırdı, Sarı biten ilişkinin ardından suskun kalmayı tercih etti.

13 / 31 Bir dönem büyük aşk yaşadığı Yalçın ise, ayrılığın ardından Aslı Sarı hakkında yaptığı ve gittikçe ağırlaşan eleştirileri ile gündemi meşgul etti.

14 / 31 Sergen Yalçın "Onu sevmekle hata etmişim. Ayrıldıktan sonra öğrendim neler yaptığını. Şu an zerre kadar üzülmüyorum. Her şey ortaya çıktı. İyi ki bitirdim. Sakın kimse onun saf yüzüne aldanmasın." demişti.

15 / 31 Sergen Yalçın, Aslı Sarı'nın annesinin ilişkilerini onaylamaması hakkında da yorum yapmış "Benim gibisini zor bulurlar. Annesi de kim oluyor! Aslı'nın annesini parayla tartarım" sözleri uzun süre tartışılmıştı.

16 / 31 Türk futbolunun belki de en başarılı isimlerinden biriydi Emre Aşık... 1992 yılında başladığı futbol serüveni onu kısa sürede başarıdan başarıya taşıdı.

17 / 31 Sahalarda fırtınalar estiren Emre Aşık'ın kameralarla tanışma nedeni Aysun Kayacı ile yaşadığı aşk oldu.

18 / 31 Başlarda ilişkilerini basından uzak tutmaya çalışan ikili, sonrasında cesurca kameralar karşısına çıktı.

19 / 31 Gittikleri her yerde mutluluk tablosu çizen Aysun Kayacı ve Emre Aşık, eşine ender rastlan büyük bir aşkın kahramanıydı.

20 / 31 Evlenecekleri konuşulan ikiliden Aysun Kayacı, iddialar karşısında "Emre evlenme teklifi etti ama ben reddettim. Onu o kadar çok seviyorum ki; aşkımızın bitmesinden korktuğum için evlenmek istemiyorum" dedi.

21 / 31 Çiftin mutluluğu Aysun Kayacı'nın 'Çat Kapı' isimli dizide rol almasıyla bozuldu. Aysun Kayacı'nın ismi dizinin yapımcısı Fatih Aksoy ile aşk dedikodularına karışınca ayrılık kaçınılmaz oldu.

22 / 31 Kayacı ve Aşık basın kuruluşlarına yolladıkları faksla ilişkilerini bitirdiklerini duyurdu.

23 / 31 Ayrılığın ardından MED Yapım'ın sahibi Fatih Aksoy'la birlikte Nice adlı gece kulübüne giden Aysun Kayacı, yeni ilişkisi sorulduğunda 'Duygularıma hükmedemedim" demekle yetindi.

24 / 31 Transferlerini dahi sevgilisi Aysun Kayacı'ya göre ayarlayan Emre Aşık ise "Ölünün ardından konuşmak istemiyorum" diyerek kırgınlığını dile getirdi.Yaşanmaya başladığı ilk günden beri magazin aleminin yakından takip ettiği büyük aşktan geriye ise birlikte geçen 7 yıl kaldı...

25 / 31 Pelin Sönmez ile popçu sevgilisi Murat Dalkılıç magazin aleminin gözde çiftlerinden biriydi.

26 / 31 Ani bir kararla aynırak ikiliden Murat Dalkılıç, bir kafede Ayşe Özyılmazel ile görüntülendi.

27 / 31 Kameralardan kaçmak yerine açıklama yapmayı tercih eden Özyılmazel, Dalkılıç ile yeni bir ilişkiye başladıklarını ve çok mutlu olduklarını söyledi.

28 / 31 Eski sevgilisinin yeni aşkını kameralar aracılığıyla öğrenen Pelin Sönmez, bu ilişkiyi 'Çok güzel hareketler bunlar' sözleriyle özetledi.

29 / 31 Güzel oyuncu sözlerine "İnsanların arasında çok doğal, son derece insansı iç güdüler bunlar. Adı üstünde geçmiş geçip gitmiş konuşacak bir şey kalmadı." diyerek devam etti.

30 / 31 Ancak Dalkılıç - Özyılmazel ilişkisi sanıldığı kadar iyi gitmedi ve taze sevgililer ani bir şekilde başlayan aşklarını yine ani bir şekilde bitirdi.