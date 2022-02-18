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  4. Ayrılıkçı lider Puşilin sıcak bölgeden açıkladı: Durum savaşa gidiyor

Ayrılıkçı lider Puşilin sıcak bölgeden açıkladı: Durum savaşa gidiyor

18.02.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna arasında ipler iyice gerildi. Bölgedeki tansiyon gelen peş peşe açıklamalar sonrasında arttı. Son olarak Ukrayna'da Donetsk bölgesindeki Rus yanlısı ayrılıkçı lider Denis Puşilin, Donbass’taki durumun savaşa doğru gittiğini belirtti.

Ayrılıkçı lider Puşilin sıcak bölgeden açıkladı: Durum savaşa gidiyor

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Donetsk'in ayrılıkçı lideri Denis Puşilin, Donbass’taki durumun savaşa doğru gidip gitmediği sorusuna, “Evet, maalesef. Her an geniş çaplı taarruz başlayabilir. Her şey buna hazır” dedi.

RUS YANLISI LİDER : GİRİŞİMLER ÖNLENDİ

Ukrayna sabotajcıların cephe hattını geçerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin topraklarına girmeye çalıştıklarını söyleyen Puşilin, bu girişimlerin önlendiğini belirterek, “Ukrayna ordusu, sabotajcılar girebilsin diye cephe hattında zayıf yerlerimizi arıyor. Bunu yabancı askeri uzmanlar onlara öğretti” ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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