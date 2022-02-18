Ayrılıkçı lider Puşilin sıcak bölgeden açıkladı: Durum savaşa gidiyor

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Donetsk'in ayrılıkçı lideri Denis Puşilin, Donbass’taki durumun savaşa doğru gidip gitmediği sorusuna, “Evet, maalesef. Her an geniş çaplı taarruz başlayabilir. Her şey buna hazır” dedi.
Ukrayna sabotajcıların cephe hattını geçerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin topraklarına girmeye çalıştıklarını söyleyen Puşilin, bu girişimlerin önlendiğini belirterek, “Ukrayna ordusu, sabotajcılar girebilsin diye cephe hattında zayıf yerlerimizi arıyor. Bunu yabancı askeri uzmanlar onlara öğretti” ifadesini kullandı.
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