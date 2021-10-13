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Ayşe Arman duyurdu! Aras Bulut İynemli, Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracak

13.10.2021 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukur dizisinde Yamaç karakteriyle adından söz ettiren Aras Bulut İynemli, Mustafa Kemal Atatürk projesinde Atatürk'ü canlandıracak. Sürpriz gelişmeyi duyuran gazeteci Ayşe Arman "29 Ekim 2023’te, yani Cumhuriyet’imizin 100. yılında, bir Mustafa Kemal Atatürk projesi geliyor. 2 yıldır senaryo çalışması gizlilik içinde süren harbi büyük bir projeden söz ediyorum. Peki başrolü, yani Atamızı kim canlandıracak? Cevap veriyorum: Aras Bulut İynemli" dedi.

Ayşe Arman duyurdu! Aras Bulut İynemli, Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracak

Gazeteci Ayşe Arman kişisel sosyal medya hesabı Instagram’dan yaptığı bir paylaşımda, Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü olan 29 Ekim 2023'te yayımlanacak bir Mustafa Kemal Atatürk projesi hazırlandığını ve Atatürk'ü Aras Bulut İynemli'nin canlandıracağını duyurdu.

"BENCE ÇOK İYİ BİR SEÇİM..."

Arman, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Duyduk duymadık demeyin!!! İki yıl sonranın bomba haberini şimdiden sizinle paylaşıyorum. Çünkü çok heyecan duydum, iki sene ölsem içimde tutamam. 29 Ekim 2023’de, yani Cumhuriyet’imizin 100. yılında, bir Mustafa Kemal Atatürk projesi geliyor.

2 yıldır senaryo çalışması gizlilik içinde süren harbi büyük bi projeden söz ediyorum. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin var. Projeyi Lanistar Medya yapıyor. Peki başrolü, yani Atamızı kim canlandıracak???

Cevap veriyorum: Aras Bulut İynemli.

ayse

Bence çok çok iyi bir seçim. Son dönemin en iyi erkek oyuncularından Aras Bulut İynemli. Ailecek hastasıyız. Tabii ki Çukurcu’yduk. Tabii ki 7. Koğuş’taki Mucize’yi öle öle, ağlaya ağlaya, hayranlıkla izledik.

Çok gerçek buluyorum onu. Samimi, sahici. Abartılı hiç bi şeyi yok. Ultra doğal bi oyunculuğu var, oynamıyor, canlandırdığı kişi oluyor. Kısacası her rolün altından kalkabileceğini düşünüyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal Atatürk Aras Bulut İynemli
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