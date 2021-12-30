Ayşe Hatun Önal'a ulaşılamıyor mu? Ayşe Hatun Önal paylaştı

Ayşe Hatun Önal önce babası Remzi Önal’ı, ardından annesi Şengül Önal’ı beyin kanaması nedeniyle kaybetmişti. Büyük açı yaşayan Ayşe Hatun Önal’ın bunalıma girip inzivaya çekildiği iddia edildi.

Bir döneme damga vuran Önal'a yakın dostları hatta menajeri bile ulaşamıyor iddiası herkesi üzdü. Konuya dair Ayşe Hatun Önal'ın ne diyeceği merak edilirken ünlü isim sosyal medyada arka arkaya paylaşımlar yaptı.

Ayşe Hatun Önal bu konuda direkt açıklama yapmasa da Boğaz Köprüsü'nden geçtiği anları paylaştı.

Ardından ise "Uykuya iyi gelir" notuyla pasta kesme anlarını takipçilerine sundu.



