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Ayşe Kökçü: Herkes talan etmiş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 16:52 | Son Güncelleme

Ayşe Kökçü bilinçsizce alışveriş yapanlara ateş püskürdü. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan usta oyuncu, ‘Bu ne bencillik, herkes korona değil’ dedi.

Ayşe Kökçü koronavirüs salgını sonrası marketlerden ihtiyacının üzerinde alışveriş yapanları eleştirdi.

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan usta oyuncu şunları söyledi:

"Yurttaş olarak, bir sanatçı olarak bu videoyu çekme gereği duydum. Dışarı çıktım hava almak için hiçbir şey yok sağda solda… Herkes talan etmiş! Ayıptır bu ne bencilliktir, bu ne egoizmdir? Çoluğu çocuğu, ihtiyacı, hastası olan var. Herkes Corona Virüsü değil başka hastalıkları olan insanlar da var. Zor durumda olan insanlar da var. Gün kendinizi düşünme günü değil! Biraz da etrafı düşünme günü. Ne olur her yeri talan etmeyi bırakalım. Makarnalara, tuvalet kağıtlarına saldırmayı bırakalım. Biraz kendimize ülkemize dönelim, düşünelim."

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ayşe kökçü, Ayşe Kökçü korona,

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