Ayşe Nazlı Kınacı'nın katili konuştu, mahkeme salonu buz kesti! "6-7 dakika boğazını sıktım"

İzmir'in Menderes ilçesi Atatürk Mahallesi Yaren Tepe mevkisinde, 19 Şubat 2020'de akşam saatlerinde orman görevlisi, ağaçların arasında battaniyeye sarılı kadın cesedi buldu. İhbarla bölgeye gelen jandarma, cansız bedenin, 15 Şubat'ta Alsancak Polis Merkezi'ne hakkında kayıp başvurusu yapılan Ayşe Nazlı Kınacı'ya ait olduğunu belirledi. Bu gelişme üzerine soruşturmayı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri devraldı. Cinayet şüphesiyle Taylan Özgür İmal, saklandığı evde yakalanıp gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden İmal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'6-7 DAKİKA BOĞAZINI SIKTIM'

Taylan Özgür İmal hakkında 'nitelikli kasten öldürme', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İmal, temmuz ayında görülen ilk duruşmada, "Beraber barajın oraya gittikten sonra bana arkadaşının yanına gitmek istediğini söyledi. Ben de götüremeyeceğimi söyleyince aramızda tartışma çıktı. Kendimden geçtim ve 6-7 dakika boğazını sıktım sonrasında pişman olup, suni teneffüs yaptım ancak ölmüştü. Cesedi arabadaki battaniyeye sarıp, ormana attım" dedi.

Savcı, mütalaasında, İmal'ın 'nitelikli kasten öldürme', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

'İSTEYEREK VE BİLEREK YAPMADIM'

İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü duruşmaya; sanık Taylan Özgür İmal, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Ayşe Nazlı Kınacı'nın ailesi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Mağdur avukatları, sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını isterken, sanık avukatı ise 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçunun işlenmediğini savundu. Avukatların ardından söz verilen sanık İmal, "Çok pişmanım. İsteyerek ve bilerek yapmadım. Uyuşturucu ve alkol etkisindeydim. Adaletinize güveniyorum" dedi.

Konuşmaların ardından heyet, kararını açıkladı. Sanık İmal, 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15 yıl, 'nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın cezasında indirim uygulanmadı.

'İNDİRİM UYGULANMAMASI YÜREĞİMİZE SU SERPTİ'

Ayşe Nazlı'nın babası Altan Kınacı, "Sanık, bugün adalet huzurunda ceza aldı. Sanığa indirim uygulanmaması bir nebze de olsa yüreğimize su serpti. Ancak hiçbir ceza bizim kızımızı geri getirmeyecek. Kızımla birlikte bizler de öldük. Bu ceza diğer caniler için de caydırıcı olsun. Başka ailelerin yürekleri de yanmasın" diye konuştu.

DHA

