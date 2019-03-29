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Ayşe Özyılmazel, Şeyma Subaşı'na ateş püskürdü!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.03.2019 10:15 | Son Güncelleme

Köşe yazarı ve şarkıcı Ayşe Özyılmazel, "Kadınlar zayıf ve narindir" diyen Şeyma Subaşı'na "Çabuk sil şu paylaşımını" diyerek ateş püskürdü.

Ayşe Özyılmazel, Şeyma Subaşı'na ateş püskürdü!

Geçtiğimiz sene ani bir kararla televizyoncu Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'nın her paylaşımı olay yaratmaya devam ediyor. Son olarak kızı Melisa ile fotoğraf paylaşan Subaşı, "Kadınlar zayıf, anneler ise kuvvetlidir" notunu yazdı.

Köşe yazarı ve şarkıcı Ayşe Özyılmazel ise Şeyma Subaşı'nın yaptığı paylaşıma tepki göstererek "Çabuk sil bu paylaşımı" dedi.

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"KADINLAR ZAYIF VE NARİNDİR"

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Melisa'yı çanta gibi yanımda taşıyamıyorum o kardeşleri ve kuzenleriyle" mutlu açıklamasıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, bu sefer de kızıyla çektirdiği pozu Victor Hugo'nun "Kadınlar zayıf ve narindir ama anneler kuvvetlidir" sözüyle paylaştı.

"ANNE OLMAYAN KADINLARA BÜYÜK HAKARET"

Paylaşımıyla tepki çeken Subaşı'na en sert eleştiri de köşe yazarı Ayşe Özyılmazel'den geldi. Subaşı'nın paylaşımını gören Özyılmazel, şu sözlerle sitem etti:

"Şeymacım bu yazdığın iyi bir şey değil! Hatta anne olmayan kadınlara büyük hakaret. İngilizcesini diyeyim çabuk kaparsın; #politicallyincorrect! Big mistake, big! Kadınlar zayıf değildir, narin hiç değildir. Kurtulmaya çalışılan sıfatlardır bunlar, kokuşmuştur ve kadınlar bu konuda hassasiyetle mücadele vermektedir.

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"ÇABUK SİL"

Çabuk sil bu paylaşımı. Aslında iyi kızsın, seviyorum seni. En iyisi ben sana bir okuma seti yollayayım. Sendeki kadın algısı oldukça karışmış. Bu hayat böyle gitmez, gider de bir yere gitmez, o şekil yani. Anlayacaksın sen beni."


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Ayşe Özyılmazel Şeyma Subaşı instagram

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