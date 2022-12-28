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Ayşegül Yıldız'dan eski eşi İbrahim Tatlıses'e flaş sözler

28.12.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayşegül Yıldız, 2 sene evli kaldığı İbrahim Tatlıses hakkında konuştu. Babasını erken yaşta kaybettikten sonra Tatlıses ile aşk yaşamaya başladığını söyleyen Yıldız, “Babam hayatta olsaydı Tatlıses ile beraber olmayabilirdim. Aşkın gözü kördür ve ben korkmadım. Ben İbrahim Bey’i hiç korkulacak biri olarak da görmedim” dedi.

Ayşegül Yıldız'dan eski eşi İbrahim Tatlıses'e flaş sözler

Ayşegül Yıldız, “Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece” programına konuk oldu. İbrahim Tatlıses ile 2011-2013 yılları arasında evli kalan ve Elif Ada isminde bir kızı olan Yıldız, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Ayşegül Yıldız, “Babanı erken kaybetmemiş olsaydın İbrahim Tatlıses’le birlikte olur muydun?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Olmayabilirdim. Tam bilmiyorum ama İbrahim Bey hayatımda olmayabilirdi. Babam olsaydı hayatıma girmeyebilirdi. Babama çok düşkündüm o dönem, ölümünden çok sonra her şey sıcağı sıcağınayken oldu. Ben, İbrahim Bey’i çok sevdim ve insanlar bunu bir türlü kabul edemedi. Aşkın gözü kördür ve korkmadım. Ben İbrahim Bey’i hiç korkulacak biri olarak da görmedim.”

"İBRAHİM BEY BENİ ÇOK SEVDİ, BEN DE ÂŞIK OLDUM"

Ayşegül Yıldız, 18 yaşında İbrahim Tatlıses ile çalışmasından ve ilişkilerinin başlama sürecinden de bahsetti: “Aşk oldu, güzel şeyler oldu. İbrahim Bey beni çok sevdi ben de ona âşık oldum. Sonu evlilik ve çok güzel bir çocukla noktalandı.”
Kızı ve Tatlıses ile poz verdiği için çıkan barışma haberleri üzerine konuşan Yıldız, “Biz dost ve ebeveyniz. Bizim aynı karede olmamız kadar normal bir durum yok. Sürekli ‘Barışıyorlar mı?’ diye haberlerin yapılmasını çok anlamsız buluyorum. Çocuğumuz olduğu için arkadaş kalarak görüşüyoruz. İbrahim Bey’in her konuda iyiliğini isterim” dedi.

Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses’in vurulduğunda ne hissettiğini ise şöyle anlattı:
“Dizlerimin bağı çözüldü ve dizlerimin üzerine çöktüm. İlk nereden vurulduğunu sordum ‘başından’ dediler. ‘Öldü mü doğru söyleyin’ dedim. Çünkü o an tek düşündüğüm şey ona bir şey olduğu ve bana doğruyu söylemedikleri oldu. Allah kimseye bunu yaşatmasın. Ben babamı da çok ani bir beyin kanaması sonucu kaybettim. O benim için çok travmatik ve şoke ediciydi.”

"EĞER ÖLSEYDİ ÇOK AĞLARDIM"

Ayşegül Yıldız, “İbrahim Tatlıses ölseydi ne olurdu?” sorusunu şu sözlerle yanıtladı: “Babam ölmeden önce ‘O ölürse onsuz yaşayamam’ derdim. Ama insan hayatta her şeye dayanıyor. ‘Alışamam’ dediğin her şeye alışıp yapmaya devam ediyorsun. Çünkü arkanda seni seven insanlar var. Çok üzülür, çok ağlardım. Uzun süre o travmayı atlatamazdım ama hayat devam ediyor.” (Hürriyet)

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