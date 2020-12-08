Ayva tatlısı nasıl yapılır? MasterChef ayva tatlısı tarifi nedir? Ayva tatlısı malzemeleri neler?

Kış aylarının en leziz eşlikçilerinden bir tanesi olan ayva tatlısı özellikle davet sofralarının assolisti konumunda. Şerbetli bir tatlı olmasına rağmen yanındaki kaymak ile oldukça hafif ve tadına doyulmaz bir lezzete dönüşen bu tatlı; MasterChef Türkiye yarışmasının yeni bölümünde yapılmasıyla yeniden gündeme geldi. Şimdi televizyon izleyicileri tarafından MasterChef ayva tatlısı yapılışıyla ilgili detaylar araştırılıyor. İşte detaylar...

AYVA TATLISI MALZEMELERİ

2 tane büyük boy ayva

8 çorba kaşığı kadar toz şeker

1 su bardağı kadar su

Yarım çay bardağı kadar vişne suyu

1 tane çubuk tarçın

5 tane karanfil

Yarım limonun suyu

Servisi için:

100 gram kaymak

1 çorba kaşığı kadar toz antep fıstığı

AYVA TATLISI NASIL YAPILIR?

Ayva tatlısı tarifi için ilk olarak hazırlıklara ayvaların kabuklarının soyup ortadan ikiye keserek başlamak gerekiyor. Sonrasında ayvalar, kararmamaları için limonlu suyun içerisine kabukları ile beraber yerleştiriliyor. Ayva çekirdekleri ise daha sonra kullanılmak üzere bir kenara alınıyor.

Devamında ayva tatlısı yapımı için geniş bir tencere alınıyor ve ayvalar tek sıra halinde tencereye diziliyor. Her bir ayvanın üstüne ise toz şeker ilave ediliyor. Sonrasında su, ayva çekirdekleri, limon suyu, ayva kabukları ve malzeme listesindeki baharatlar tencerenin içerisine aktarılıyor. Tencere ocağa alınıyor ve orta ateşte, içerisindeki su kaynayana kadar ayvalar pişiriliyor.