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Ayva tatlısı nasıl yapılır? MasterChef ayva tatlısı tarifi nedir? Ayva tatlısı malzemeleri neler?

Hande Öztürk Hande Öztürk 08.12.2020 17:43 | Son Güncelleme:
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Ayva tatlısı nasıl yapılır? MasterChef ayva tatlısı tarifi nedir? Ayva tatlısı malzemeleri neler?

Türk mutfağının en eşsiz lezzetlerinden bir tanesi olan ayva tatlısı MasterChef Türkiye yarışmasının yeni bölümünde yapılmasıyla yeniden gündeme geldi. Şimdi çok sayıda televizyon izleyicisi ayva tatlısı nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte MasterChef ayva tatlısı tarifi ve ayva tatlısı malzemeleri ile ilgili detaylar…

Kış aylarının en leziz eşlikçilerinden bir tanesi olan ayva tatlısı özellikle davet sofralarının assolisti konumunda. Şerbetli bir tatlı olmasına rağmen yanındaki kaymak ile oldukça hafif ve tadına doyulmaz bir lezzete dönüşen bu tatlı; MasterChef Türkiye yarışmasının yeni bölümünde yapılmasıyla yeniden gündeme geldi. Şimdi televizyon izleyicileri tarafından MasterChef ayva tatlısı yapılışıyla ilgili detaylar araştırılıyor. İşte detaylar...

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AYVA TATLISI MALZEMELERİ

  • 2 tane büyük boy ayva
  • 8 çorba kaşığı kadar toz şeker
  • 1 su bardağı kadar su
  • Yarım çay bardağı kadar vişne suyu
  • 1 tane çubuk tarçın
  • 5 tane karanfil
  • Yarım limonun suyu
    Servisi için:
  • 100 gram kaymak
  • 1 çorba kaşığı kadar toz antep fıstığı

AYVA TATLISI NASIL YAPILIR?

Ayva tatlısı tarifi için ilk olarak hazırlıklara ayvaların kabuklarının soyup ortadan ikiye keserek başlamak gerekiyor. Sonrasında ayvalar, kararmamaları için limonlu suyun içerisine kabukları ile beraber yerleştiriliyor. Ayva çekirdekleri ise daha sonra kullanılmak üzere bir kenara alınıyor.

Devamında ayva tatlısı yapımı için geniş bir tencere alınıyor ve ayvalar tek sıra halinde tencereye diziliyor. Her bir ayvanın üstüne ise toz şeker ilave ediliyor. Sonrasında su, ayva çekirdekleri, limon suyu, ayva kabukları ve malzeme listesindeki baharatlar tencerenin içerisine aktarılıyor. Tencere ocağa alınıyor ve orta ateşte, içerisindeki su kaynayana kadar ayvalar pişiriliyor.

Su kaynadıktan sonra vişne suyu da ilave ediliyor ve tencerenin kapağı kapatılarak ocak kısık ateşe alınıyor, tatlı pişmeye bırakılıyor. Ortalama bir saatin ardından suyunu iyice çekmiş ve renk almış ayvalar bir bıçakla kontrol ediliyor. Eğer ayvalar pişmişse ocaktan alınıyor ve dinlenmesi için bekletiliyor. Bir süre bekletilen ayvalar servis tabağına aktarıldıktan sonra üstüne tencerede kalmış olan şerbetinden de biraz gezdiriliyor. Üstüne ya da yanına kaymak konulup, üzerine de toz Antep fıstığı gezdirilerek soğuk ya da ılık şeklinde servis ediliyor. Afiyet olsun.

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