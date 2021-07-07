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Az duyduğu için doktora giden kadının kulağından tüp çıktı! 22 yıl boyunca tüple yaşadı

07.07.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doktora soğuk algınlığı, sinüs enfeksiyonu ve duyma bozukluğu nedeniyle giden kadın, kulağında 22 yıl önce takılan bir tüp olduğunu öğrendi. TikTok hesabından yayınladığı videoda yaşadıklarını anlatan kadın kısa sürede sosyal medyada popüler oldu.

Az duyduğu için doktora giden kadının kulağından tüp çıktı! 22 yıl boyunca tüple yaşadı

İşitmesinin azalmasından şikayetçi olan bir TikTok kullanıcısı, kulaklarının temizlenmesi için doktora gitti. Hastasını muayene eden doktorun bulduğu 22 yıllık tüp şaşırttı. TikTok hesabından bu olayı anlattığı bir video yayınlayan Jordan isimli kadın, yapılan temizleme işleminden sonra kulağına 4 yaşındayken daha iyi duyması için kulak tüpü takıldığını öğrendi. Bu tüp, zaman içinde kulak kiri tabakasıyla kaplanan bir nesneye dönüştü.

kulak

Küçükken kulağına takılan bu tüplerin 1 yıl içinde doğal olarak düşmesi gerekiyormuş ancak bunun hiç gerçekleşmemiş. Jordan’ın bu hikayesini öğrenen herkes kendi kulağında da benzer bir durum olabileceğinden korkmaya başladı. 750 binden fazla izlenen videoya, “Umarım benimkiler de orada değildir, küçükken bana 3 tane takmışlardı”, “Doktorum benimkinin düştüğünü söyledi ama çok endişeliyim” yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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