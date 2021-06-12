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Azerbaycan 15 tutukluyu 97 bin mayının haritası karşılığında Ermenistan'a iade etti

12.06.2021 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan, Ağdam bölgesinde bulunan 97 bin mayının haritasının Azerbaycan tarafına verilmesi karşılığında, tutuklu bulunan 15 kişinin Ermenistan'a iade edildiğini açıkladı.

Azerbaycan 15 tutukluyu 97 bin mayının haritası karşılığında Ermenistan'a iade etti

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ağdam bölgesinde bulunan 97 bin mayının haritasının Azerbaycan tarafına verilmesi karşılığında, Azerbaycan-Gürcistan sınırında Gürcistan temsilcilerinin katılımıyla tutuklu bulunan 15 kişinin Ermenistan'a iade edildiğini açıkladı.

"ONBİNLERCE VATANDAŞIMIZIN HAYATINI VE SAĞLIĞINI KURTARACAK"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu insani eylemin uygulanması için Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili başkanlığındaki Gürcistan hükümetinin desteğini takdir ediyoruz. Mayın haritalarının elde edilmesi, mayın temizleme işçileri de dahil olmak üzere on binlerce vatandaşımızın hayatını ve sağlığını kurtaracak" denildi. (DHA)


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