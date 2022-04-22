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Azeri koca dehşeti kamerada! Bir anda sandalyeden kalktı ve...

22.04.2022 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Azeri uyruklu bir kişi kendisi gibi Azeri uyruklu olan ve boşanmak üzere olduğu eşini silahla vurarak öldürdü. Cinayet anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken görüntülerde şahsın birden oturduğu sandalyeden sinirli bir biçimde kalkıp eşinin başına dayadığı silahı ateşlediği görüldü. Şahsın olayın ardından polise teslim olduğu öğrenildi.

Kan donduran olay Trabzon'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Meydan Parkı içerisinde Azerbaycan uyruklu Elvin Umayev (34), boşanmak üzere olduğu eşi Turana Umayeva (38) ile buluştu. Çiftin tartışması sırasında Elvin Umayev, çocuklarını kendisine göstermediğini iddia ettiği eşini belinden çıkardığı tabancası ile kafasına tek el ateş ederek öldürdü. Umayev, olay sonrası polis ekiplerine teslim oldu.

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OLAY ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Elvin Umayev’in 10 yıl önce uyuşturucu suçundan ülkesi Azerbaycan’da cezaevine girdiği ve 4 ay önce de tahliye olduğu öğrenilirken, olay anı park içerisindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Umayev, birden oturduğu sandalyeden sinirli bir şekilde kalkarak eşinin kafasına dayadığı silahı ateşliyor. Azeri koca daha sonra bir süre parkta dolaşıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Trabzon Azerbaycan
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