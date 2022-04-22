Azeri koca dehşeti kamerada! Bir anda sandalyeden kalktı ve...

Kan donduran olay Trabzon'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Meydan Parkı içerisinde Azerbaycan uyruklu Elvin Umayev (34), boşanmak üzere olduğu eşi Turana Umayeva (38) ile buluştu. Çiftin tartışması sırasında Elvin Umayev, çocuklarını kendisine göstermediğini iddia ettiği eşini belinden çıkardığı tabancası ile kafasına tek el ateş ederek öldürdü. Umayev, olay sonrası polis ekiplerine teslim oldu.

OLAY ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Elvin Umayev’in 10 yıl önce uyuşturucu suçundan ülkesi Azerbaycan’da cezaevine girdiği ve 4 ay önce de tahliye olduğu öğrenilirken, olay anı park içerisindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Umayev, birden oturduğu sandalyeden sinirli bir şekilde kalkarak eşinin kafasına dayadığı silahı ateşliyor. Azeri koca daha sonra bir süre parkta dolaşıyor. (İHA)



