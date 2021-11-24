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  4. Aziz dizisi 4. yeni bölümden 2. fragman yayınlandı! Antakya halkından Aziz'e büyük destek!

Aziz dizisi 4. yeni bölümden 2. fragman yayınlandı! Antakya halkından Aziz'e büyük destek!

24.11.2021 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de ekrana gelen Aziz'in 4. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Hikayesi 1930'ların Hatay'ında geçen dizide, Fransızların atölyesini açmak için 50 altın istediği Aziz'e tüm Antakya halkı destek oluyor. "Aziz, istenilen bedeli bulup atölyesini açabilecek mi?" sorusunun yanıtı merakla beklenirken Adem'in bulduğu mektup ise dikkat çekiyor.

Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, ve Fırat Tanış'ın başrollerde oynadığı Aziz dizisi, 26 Kasım Cuma akşamı 4. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.

AZİZ'İN DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Aziz'in Efnan ile evleneceğinin duyulması Payidar konağında şaşkınlık ve gerilim yaratır.

Aziz (4)(4)

Nigar Hala ve Maksude yeni gelin namzetlerini tanımak için çiftliğe gitmeye karar verir. Atölyesini açmak için kolları sıvayan Aziz'i ise zorlu bir yolculuk beklemektedir. Fransızların koyduğu şart yerine gelecek mi, yoksa atölyeyi açmak bir hayal mi olacaktır?

Aziz (2)(6)

Üstelik Aziz'e yardım ettikleri için evlerinden atılmakla karşı karşıya kalan işçilerin tek umudu yine Aziz'dir.

Aziz (5)(5)
Adem, babasının sakladığı büyük bir sırra ulaşır. Ancak ikilemde kalmıştır. Bu sırrı babasına karşı kullanıp Dilruba ile evlenmek mi, yoksa hakkı olanı Aziz'e vermek mi? Öte yanda Efnan'la yolu kesişen Pierre de oğlunun cinayeti ile ilgili önemli bir bilgiye sahip olur.

Aziz (1)(6)
Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Murat Yıldırım
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