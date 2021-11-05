Aziz dizisinin konusu nedir? Aziz dizisinin oyuncuları kimler?

Ekranların yeni dizisi Aziz'in oyuncu kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Fırat Tanış gibi isimler yer alıyor. Aziz dizisinin konusu merak edildi. Söz konusu dizide, Murat Yıldırım'ın hayat verdiği "Aziz" karakterinin hayatı işlenecek. İşte Aziz dizisinin konusu ve oyuncuları...

AZİZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Aziz Payidar, Antakya’nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğludur. Varlık içinde yaşayan Aziz'in hayatı, Fransız delegesi Mösyö Pierre’in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre’yi öldürdüğünde tamamen değişir. Doğduğu yeri, sevgilisini kısacası sahip olduğu her şeyi bırakmak zorunda kalır. Öldüğü düşünülürken geri dönüşü ile herkesi şaşkınlığa uğratır. Ancak o saatten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmaz.

AZİZ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?