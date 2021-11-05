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Aziz dizisinin konusu nedir? Aziz dizisinin oyuncuları kimler?

05.11.2021 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birbirinden ünlü isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Aziz dizisinin senaristliğini Eda Tezcan üstleniyor. Dizinin yönetmenliği ise Recai Karagöz'e ait. Söz konusu dizinin çekimlerinin Antakya, Sakarya ve İstanbul'da gerçekleştirildiği belirtildi. İşte Aziz dizisinin konusu ve oyuncuları...

Aziz dizisinin konusu nedir? Aziz dizisinin oyuncuları kimler?

Ekranların yeni dizisi Aziz'in oyuncu kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Fırat Tanış gibi isimler yer alıyor. Aziz dizisinin konusu merak edildi. Söz konusu dizide, Murat Yıldırım'ın hayat verdiği "Aziz" karakterinin hayatı işlenecek. İşte Aziz dizisinin konusu ve oyuncuları...

AZİZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Aziz Payidar, Antakya’nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğludur. Varlık içinde yaşayan Aziz'in hayatı, Fransız delegesi Mösyö Pierre’in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre’yi öldürdüğünde tamamen değişir. Doğduğu yeri, sevgilisini kısacası sahip olduğu her şeyi bırakmak zorunda kalır. Öldüğü düşünülürken geri dönüşü ile herkesi şaşkınlığa uğratır. Ancak o saatten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmaz.

Aziz dizisinin konusu nedir? Aziz dizisinin oyuncuları kimler?

AZİZ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Murat Yıldırım
  • Damla Sönmez
  • Fırat Tanış
  • Ahmet Mümtaz Taylan
  • Eren Hacısalihoğlu
  • Güven Murat Akpınar
  • Simay Barlas
  • Suzan Kardeş
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Anahtar Kelimeler:
Murat Yıldırım
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