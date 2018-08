Aziz Yıldırım: Baksınlar Fenerbahçe'ye, her şeyi ben yaptım!

Bütçenin çok veya az olmasından dolayı transfer yapmazsınız. Kulüp politikasına bağlı. Bir transfer yaparsınız ve dersiniz geçmişte bizim yaptığımız gibi 'önemli oyuncular getireceğiz ve kulübü dünyaya tanıtacağız. Bununla seyirci artıracaağız. Forma sattıracağız, ekonomik olarak daha güçlü hale geleceğiz' dersiniz. Politika budur. Bir tane oyuncuyu yalnız bir sene alırsınız, kulüp onunla 10 sene idare eder. Biz her sene bir oyuncu getirdik. Kulübün şartlarını zorlayarak yaptık. O zaman da şartlar böyleydi. Geçen sene 11 oyuncu aldığımızda da bütün şartlar aynıydı. Kulüp yönetimi isterse yapabilir. Ama o yönetimin düşüncesine bağlı. O şekilde düşünüyorum ve takip ediyorum. Fenerbahçe Türkiye'nin en önemli kulübüdür. Fenerbahçe ne kadar ileri giderse Türk sporu da o kadar atılım yapacaktır. Onun için hepimiz Fenerbahçe'yi destekleyelim.

O dönemde destekler gördüğünü vurgulayan Yıldırım şöyle devam etti, "O dönem başladığında herkeste panik ve korku vardı. Olay FETÖ olayı değildi. Devletin hakimlerin, savcıların yaptığı operasyon olduğu için herkes devletin sahiplendiği bir pozisyon olarak gördü. İnsanlar korkuyordu. Zaman içerisinde bunun bir FETÖ örgütü tarafından yapılan olaylar olduğunu gördükten sonra herkes tarafından destek gördük. Dostlar o zaman daha çok gelip sarıldılar. Rıdvan Dilmen hapishanedeyken her gün geldi. Merçil var her gün geldi. Böyle insanlar çok vardı. Yaşadık. Bilmeyen yok. Gözaltına alındığım bir daha da gitmedim. Burayı aldım yaptırdım ve buraya yerleştim."

FERİT ŞAHENK VE DOĞUŞ HOLDİNG'E TEŞEKKÜR

Kulüp sponsorluklarıyla ilgili Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve Doğuş Holding'e teşekkür eden Aziz Yıldırım, "Ferit Bey ve Doğuş Grubu olarak ben başkan seçildikten sonra her yıl belli noktalarda bazen saha kenarında, bazen stadın üst tarafında hep Doğuş vardı. Stadın altındaki dükkanlarda Doğuş'un araçların satılması yönünde. Kulübe maddi katkı sağlayarak en son basketbola 11 milyon Euro verdiler ve o sponsorlukla birlikte şampiyon olduk. Fenerbahçeye katkılar yaptı. Benim olduğum her dönemde kulübe elinden gelen her ihtiyaçta destek verdi. Şimdi diğer sponsorları saysakla bitmez. Ancak en önemlisi Ferit Bey ve Ülker Grubu, Murat Bey (Ülker) en büyük desteği verdi.

"YARGITAY KARARININ ARDINDAN BIRAKACAKTIM"

"Bu seçimde başkan olsaydınız, ne yapacaktınız?" sorusu üzerine ise Aziz Yıldırım, "Düşüncem belliydi. Bu Yargıtay kararının bitmesi için elimden geleni yapacaktım. Şimdi artık yapabildiğimiz kadar, bir an evvel bitmesini sağlamak. Onu sağladıktan sonra benim için bitiyordu. Bittiğinde Aziz Yıldırım olarak temize çıkıyorum. Hayatıma devam ediyorum. Ondan sonra Fenerbahçe için yeni bir süreç başlıyor. Fenerbahçe'nin haklarını almak, süreç içerisindeki kayıpları karşılamak için her türlü kanuni yolları kullanarak veyahut istişarelerle Fenerbahçe'nin maddi ve manevi anlamdaki kayıplarını karşılayacak yönetim artık Fenerbahçe yönetimleri bu süreci devam ettirecekler. Ettirmeliler." şeklinde yanıtladı.