Aziz Yıldırım: Şike dönemi Galatasaraylılar biz temiziz diye sevinmesin!

Şu an ‘seçimin neticesi bu olur’ demek doğru değil. Ali Bey ve ekibinin de, benim ve arkadaşlarım kadar şansı var elbette. Ümit ediyorum ki, kongre üyeleri bize teveccüh göstererek, 3 yıl daha göreve devam etmemizi sağlayacaklardır. Çünkü Fenerbahçe’de bir ‘hikaye’ yaşandı. 3 Temmuz, asla unutulmaması gereken bir ‘hikaye’dir. Büyük bir acıyla başlayan ve en nihayetinde hepimizin mutlu olduğu bir sonla noktalanan bir ‘hikaye...’ Çocuklarımız okullara gittiğinde, diğer takımları tutan çocuklar tarafından ‘şikeci’ diye suçlandılar. Sadece çocuklar değil; bütün Fenerbahçeliler bu haksızlıkları yaşadı. 2011 ve 2012 yıllarını böyle yaşadık. Ta ki, yeniden yargılama başlayıncaya kadar. Sonra bambaşka bir sürece girdik. Bunları yaşayanlar; bu ‘hikaye’nin baş aktörleri ben ve benimle birlikte suçsuz yere hapis yatan 63 kişidir.. Ve bu insanların çoğu Fenerbahçe Kongre Üyesi’dir, Fenerbahçe Yönetimi’ndedir, Fenerbahçeliler’dir.

Tam olarak 15 Temmuz meselesi değildi. O sözü söylediğim dönemlerde; FETÖ’nün Türkiye’de her yerde güçlü olduğunu, Dünya’da da belirli bölgelerde güçlü olduğunu biliyorduk. Hatta cezaevinden çıktıktan sonra yaptığım yurtdışı seyahatlerimde de bu gerçeği hem hissettim hem de üzülerek gördüm. Terör örgütünün yaptığı algı operasyonlarını tespit ettim. Benim sözüm; Türkiye’de her kuruma bu terör örgütünün sızdığını vurgulamak içindi. Bugün “Türkiye tamamen bu örgütten temizlendi mi” diye sorarsanız, vereceğim yanıt bellidir: Hayır. FETÖ, o dönemlerdeki kadar güçlü olmasa bile, halen çeşitli kurumlarda varlığını sürdürmektedir.

Bu konuyu sadece Fenerbahçe üzerinden yorumlarsak hata ederiz. Bu ülke üzerinde yapılan bir baskı vardı. Bakın, halâ her gün televizyonlarda alt yazılar geçiyor: Şu kurumdan bu kadar adam FETÖ üyeliğinden gözaltına alındı diye... Mahkemeler sürüyor. Meslekten ihraçlar sürüyor. Biz de kulüpten ihraçlar yaptık, Devlet’in verdiği listelere göre. Halâ varlar mı, yoklar mı; bu Devlet’in bileceği bir iş. Devletimiz inceler, bize bilgi verirse, biz de gerekeni yaparız.

3 Temmuz ruhu önemli... Fenerbahçe camiası olarak büyük bir direniş gösterdik. Bu direnişi gösterirken de hep haklılığımızı vurguladık. Fenerbahçe taraftarı sokaklara çıktığında; haksız bir davanın peşinden yürümedi. Bizlere inandılar. Bizlerin o dönemki söylemlerimiz, Fenerbahçe camiasında karşılık buldu. Bir sivil toplum örgütünün yapması gereken neyse, onu yaptılar. Tabii bu durum, 15 Temmuz’a gelindiği zaman etkili oldu. Fenerbahçe’nin direnişi; halkımız üzerinde de pozitif yönde bir olgu oluşturdu. 15 Temmuz’a gelindiği zaman da halkımız; bizim direnişimizin yarattığı olumlu reaksiyon ile sokaklara çıktı. Rejimin elden gitmesini önledi. O gece o kalkışma başarılı olsaydı eğer, Türkiye’de rejim değişecekti. Fenerbahçe direnişinin olumlu yönde bir rolü var, bu kalkışmaya karşı gösterilen reaksiyonda. Fakat her şey bizim sayemizde denilemez elbette. Halkımız, rejimine sahip çıkmıştır o gece. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı dilerim. Gazilerimize de acil şifalar diler ve sonsuz teşekkür ederim.

Evet, bu son seçimim, son dönemim. Daha önce de söyledim: Ben bir daha aday olmayacağım. 20 sene acısıyla, tatlısıyla her şeyi yaşadım. Bir insanın hayatında düşebileceği en kötü yer olan hapishaneye girdim. Fenerbahçe için yattım. Müteahhitlik yaptığım için beni hapse atmadılar. Fenerbahçe gibi güçlü bir camianın başkanı olduğum için hapse girdim. Çünkü FETÖ’nün hedefi, bütün güçlü kurumları ele geçirmekti. Bunlardan biri de Fenerbahçe’ydi. Ben o zaman Kulüpler Birliği Başkanı’ydım, güçlüydüm. 150 Milyon Dolar olan ihaleyi, 450 Milyon’a çıkarmıştık. Bu da bir güçtü. Bir çok kurumu ele geçiren, FETÖ bu operasyonu yaptı. Toplamda yıllık 6-7 Milyar Dolarlar’a ulaşan bu büyük pastadan pay almak için Fenerbahçe üzerinden Türk Futbolu’na operasyon yapıldı. Hadise buydu. FETÖ’nün bu arzusu devam etmektedir. Ben bir dönem daha istiyorum. Sonrasında kim yönetici kim başkan olur, bilemem! Çünkü ben bir taraftar olacağım sonra. Tribüne gideceğim, maç izleyeceğim. Fenerbahçe kazanacak, mutlu olacağım. Fenerbahçe kaybedecek, üzüleceğim. Benden sonra gelecek hiç bir yönetimi rahatsız falan da etmem yani. Karışmam işlerine.

Her babayiğit 20 sene bu kulüpte başkanlık yapamaz, zordur. Ben zor günlerin adamıydım. Zor günlerde başkanlık yaptım. Bakın, 2011’de ben başkan olmasaydım, Fenerbahçe başka yerlere giderdi. Biz teslim etmedik bu kulübü. Lütfen bütün taraftarlar bunu iyi bilsin. Biz hapiste yatmayı göze aldık, ama Fenerbahçe’yi teslim etmedik o karanlık güçlere. Çünkü Fenerbahçe, Fenerbahçeliler’indir. Ben bıraktıktan sonra, “Fenerbahçe’nin sana ihtiyacı var. Dön” derlerse... Kapıda bekçisi olurum Fenerbahçe’nin, ama bir daha başkanlık yapmam. Çünkü çok zor bir konum bu. Hem madden hem manen zor. Şampiyon oluyorsun, bir gün mutlusun. Ertesi gün başlıyor yoğunluk... Para bulacaksın, transfer yapacaksın. Yalnız futbol değil ki! Basketbolun bütçesi de 30 milyon Euro. Bütçede 15 milyon Euro geliriniz var, 15 milyon Euro açık. Bulacaksınız. Herkese böyle krediler vermez bankalar... Gidip imza atacaksınız, aileniz imza atacak. O nedenle ben son kez adayım diyorum. Bir daha aday olmayacağım ve hiç bir şekilde yönetimde yer almayacağım. Ama dediğim gibi; bana ihtiyaç duyulursa, bekçisi de olurum kapıcısı da olurum Fenerbahçe’nin. Benim Fenerbahçe sevdam başka.

İş hayatıma döneceğim. Çok iş alacağım, zengin olacağım! Fenerbahçe için günde 20 saat çalıştığım dönemler oldu. Ben ve arkadaşlarım, hep birlikte hep iyi işler yapmaya çalıştık. Doğrularımız da vardır, yanlışlarımız da. Fakat doğrularımız her zaman bir fazladır. Hayali işler yapmadık. Fenerbahçe hep kazanacak.

Hapishanede 1 sene yattım. Tek başına bir odada 1 yıl. Kolay değil. Her yemeği yiyemedim. Hastayım malum. Kantinden konserve alıyorduk. Bir de arada sırada dışarıdan tavuk getiriyorlardı. Bir de kontrol kısmı vardı. Ne olur ne olmaz diye yemeği bile kontrol ederek yiyorduk. Her şeyi anlatamıyor insan.

Biz üzerimize düşen her şeyi yaptık. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, bizim burası için ne kadar harcadığımızı tespit etmeye çalışıyor şu an. Sonra lisenin piyasa değeri ölçülecek. Ardından masaya oturacağız. Ya eski protokol devam edecek ya da burayı satın almak için girişimde bulunacağız. Bu da kongreden sonra 1 ay içerisinde netleşir.

'ARTIK AMATÖR ŞUBELER ÇOK DAHA RAHAT'

Amatör şubeler için çok uğraştınız ve sonuçta Devlet desteği çıktı.

Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız’a, Spor Bakanımız’a, Maliye Bakanımız’a ve Meclis’ten geçmesini sağlayan milletvekillerine teşekkür ediyoruz. 15 yıl uğraştım. Bir ay önce Sayın Cumhurbaşkanı imzaladı ve 1 Haziran’dan itibaren geçerli. Kulüpler artık profesyonel sporcular için yatırdıkları vergiden, yaptıkları amatör harcamaları düşecek. Amatörlerdeki giderin yaklaşık yüzde 80’i böylece karşılanacak.

'EUROLEAGUE ZAFERİ TESADÜF DEĞİL'

Fenerbahçe şampiyonluğa oynar. İkincilik başarı değildir” dediniz. Bu sene ligde, kupada ve Euroleague’de ikinci oldunuz. Bu ikincilikler başarısızlık mı?

Aslına bakarsanız elbette bir başarı hikayesi tüm bunlar... Euroleague’de 4 sene arka arkaya Final- Four’a kalıyorsunuz. Ve 1., 2. oluyorsunuz. Oradaki temel hedef, Final-Four’dur aslında. Yani Final- Four’a giden her takım başarılıdır. Fakat bizim yapımız gereği, 1. olamıyorsanız bu bir kayıp olarak görülüyor. Ben yine söylüyorum; Fenerbahçe hiç bir yarışın başında, ikinciliği kabul etmez. Hedefi her kulvarda her zaman birinci olmaktır.