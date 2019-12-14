Azize 4. bölümden çarpıcı fragman! Kartal ve Azize aşkı başlıyor mu? Azize yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

İlk 3 bölümyle salı akşamları ekrana gelen Azize'nin yayın günü değişti. Başrollerini Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in paylaştığı Azize, artık cumartesi akşamları 20.00'de Kanal D ekranında izleyicisi ile buluşacak. Azize'nin merakla beklenen 4. bölümünde ise Kartal ve Azize yüzleşiyor. Azize, Kartal'a karşı gelebilecek mi?

AZİZE 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kartal, Azize'nin gitmesine karşı engel olurken, aralarındaki aşk kıvılcımları başlar. Azize ve Kartal bir arada yaşadıkça birbirlerine güvenmeye ve birbirlerinden hoşlanmaya başlamışlardır.

Azize kardeşinin yaşamasını istiyorsa evde kalmak ve Barbaros’a Alpanlar hakkında bilgi vermek zorundadır ancak Balkan’ın uyanması an meselesidir.



Gözlerini açarsa Azize’nin onu öldürmeye çalıştığını söyleyecektir.Azize kendi hayatı ile kardeşininki arasında bir seçim yapmak zorundadır. Kartal da tıpkı Azize gibi, kendine bile itiraf edemediği hislere esir düşmüştür. Bütün oklar Azize’yi gösterirken Kartal Azize’nin cezasını kesebilecek midir?

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk’ün oturduğu Azize’nin oyuncu kadrosunda ise, Buğra Gülsoy ve Hande Erçel ile birlikte Duygu Sarışın, Mustafa Yıldıran, Çetin Sarıkartal, Selen Öztürk, Başak Daşman, Tugay Mercan, Mustafa Avkıran, Orhan Kılıç, Cenk Kangöz, Serkan Altıntaş, Asuman Çakır, Ceylan Batı, Zeynep Kızıltan, Efekan Can, Taha Baran Özbek, Ufuk Şen ve Galip Erdal yer alıyor.



Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak’ın yazdığı, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile Azize yeni bölümü ile Cumartesi akşamı 20.00'de Kanal D’de.



