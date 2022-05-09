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Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp 13 parçaya ayıran Mustafa Murat Ayhan: Cinsel yönelimim olmadı

09.05.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da Mustafa Murat Ayhan (49), üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21) öldürüp, cesedini 13 parçaya ayırdığı suçlamasıyla dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Ayhan, “Maktule yönelik cinsel yönelimim olmadı. İstemeden maktulün ölümüne neden oldum" sözleriyle kendisini savundu. İşte kan donduran olayın detayları!

Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp 13 parçaya ayıran Mustafa Murat Ayhan: Cinsel yönelimim olmadı

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, geçen yıl 28 Temmuz'da evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Telefonu da kapalı olan Haytaoğlu'na ulaşılamayınca Adana'dan gelen babası Mustafa Haytaoğlu, polise kayıp başvurusu yaptı. Sosyal medyadan da Azra'nın bulunması için çağrılar yapıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan ile görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekipleri, Ayhan'ı çapraz sorguya aldı. Ayhan, sorguda cinayeti işlediğini itiraf etti. Mustafa Murat Ayhan, Varsak'ta ormanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Cesedin parçalarını bulan ekipler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Azra'nın başı tüm aramalara rağmen bulunamadı. Mustafa Murat Ayhan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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SANIK HAKİM KARŞISINDA

Ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Mustafa Murat Ayhan, 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme', 'hırsızlık' ve 'cinsel saldırı' suçlarından dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, Diyarbakır Cezaevi'nde bulunan sanık Mustafa Murat Ayhan SEGBİS aracılığıyla katılırken, öldürülen Azra'nın annesi Mezide Haytaoğlu, baba Mustafa Haytaoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca Türkiye'nin birçok ilinden çok sayıda yetki belgeli avukat, şikayetçi müdafi olarak katıldı.

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'TEK SORU' TEKPİSİ

Mahkeme başkanı, sanık Mustafa Murat Ayhan'a, cezai sorumlululuğun tam olduğu yönündeki rapora dair söyleyeceği olup olmadığını sordu. Ayhan, “Rapor düzenlenirken bana 'Pişman mısın' şeklinde soru soruldu. Başka bir görüşme konuşma olmadı, cevap alma yönünde bir şey olmadı. Heyet raporu bu şekilde düzenledi" dedi.

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YENİDEN RAPOR ALINMA TALEBİNİ REDDETTİ

Rapora itiraz eden sanık avukatı Mehmet Ali Başaslan, Ayhan'ın günlük 1 miligramdan fazla psikolojik ilaç aldığını belirtti. Tek bir soruyla akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilemeyeceğini aktaran sanık avukatı Başaslan, “Madem akıl sağlığı yerinde neden bu ilaçlara devam edildi" dedi. Başaslan, sanığa yeniden rapor alınması ve en yakın Elazığ'a sevk edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Ayhan'a yeniden akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair raporun alınma talebini reddetti.

Cumhuriyet Savcısı, sanığın 'nitelikli kasten öldürme' ve 'cinsel saldırı' suçlarından yargılanmasını, 'hırsızlık' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından beraatını talep etti.

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'CİNSEL YÖNELİMİM OLMADI'

Nitelikli kasten öldürme ve cinsel saldırı suçlarından mütalaa verilmesine yönelik görüşü sorulan Mustafa Murat Ayhan, “Maktule yönelik olarak cinsel yönelimim olmadı. İstemeden maktulün ölümüne neden oldum" dedi. Sanık avukatı Mehmet Ali Başaslan, “Mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep ediyoruz" diye konuştu. Duruşma 30 Mayıs'a ertelendi.

(DHA)

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