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Azra Gülendam Haytaoğlu ve Gülistan Doku'nun ablalarının mesajları Türkiye'yi ağlattı

20.08.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölümüyle Türkiye'yi kahreden Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ablası Ezgi Haytaoğlu'nun Gülistan Doku'nun ablasına gönderdiği mesaj herkesi ağlattı. Sosyal medyada gündem olan mesajda Haytaoğlu "Ben Azra'nın ablasıyım. Kardeşimi 19 gün önce kaybettim. Ne zaman konuşmak istersen buradayım" ifadelerini kullandı. Gülistan Doku'nun ablası ise "Keşke bizi bir araya getiren yüreğimizde hiç bitmeyecek olan bu acı olmasaydı, çok öfkeliyim" yanıtını verdi.

Azra Gülendam Haytaoğlu ve Gülistan Doku'nun ablalarının mesajları Türkiye'yi ağlattı

Antalya’da ablası Ezgi Haytaoğlu ile birlikte yaşayan Azra Gülendam Haytaoğlu (21), 28 Temmuz'da kaybolduktan sonra Mustafa Murat Ayhan tarafından vahşice katledilmişti.

SOSYAL MEDYADAN MESAJ GÖNDERDİ

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ablası Ezgi Haytaoğlu ise geçtiğimiz günlerde, 5 Ocak 2020 tarihinden beri kayıp olan Gülistan Doku'nun ablasına sosyal medyadan mesaj gönderdi.

Ezgi Haytaoğlu mesajında "Ben Azra'nın ablasıyım. Kardeşimi 19 gün önce kaybettim. Beş gün kayıptı. İki gün yalnız aradım ve yaşadığın şeyin çeyreği bile olamaz biliyorum. Ne zaman konuşmak istersen buradayım..." ifadelerine yer verdi.

AZRANIN ABLASI

Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan korkunç haber! Tecavüz edip vahşice öldürmüşAzra Gülendam Haytaoğlu'ndan korkunç haber! Tecavüz edip vahşice öldürmüş

Gülistan Doku'nun ablası ise bu mesaja şu yanıtı verdi:

Merhaba ne denilir bilmiyoruz, Azra... Kayıp haberini duyduğumda fotoğrafına uzun uzun baktım ne güzel ne masum bakıyor inşallah sağ salim bulunur dedim. En çok da aklıma ailesi yani sizler geldiniz, bütün hücrelerimle sizleri, acıları, öfkeyi, çaresizliği, yeryüzüne sığmamayı tane tane düşündüm. Öfkeme öfke kayyım sonra haberi duyunca binanın girişindeydim. Birden rastgele bir yere oturdum gitti bir Gülistan daha dedim. Sana milyon kez lanet gelsin ey katil dedim canım çok yandı. Çok üzgünüm başın sağ olsun demeyeceğim çünkü kimsenin bana demesine izin vermedim. Onlara ölüm yakışır mı? Asıl ölü onları alanlar, onlar hep masum güzel gülüşüyle anılacaklar. Katilleri hep lanetle ölüne kadar çocukları, sevdikleri bilecek onların birer katil olduğunu.

Gülistan Doku'ya ne oldu? Gülistan Doku kimdir, bulundu mu?Gülistan Doku'ya ne oldu? Gülistan Doku kimdir, bulundu mu?

Keşke bizi bir araya getiren yüreğimizde hiç bitmeyecek olan bu acı olmasaydı, çok öfkeliyim.

DOKU

AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞLU VAHŞİCE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

28 Temmuz'da kaybolan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu’nun vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Gözaltına alınan 48 yaşındaki katil Mustafa Murat Ayhan, cinayeti itiraf etmişti.

GÜLİSTAN DOKU KİMDİR?

Tunceli'de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıfta okuyan Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de ortadan kayboldu ve genç kızdan hala bir iz bulunamadı.

SOSYAL MEDYADA DESTEK YAĞDI

İkilinin mesajlarına sosyal medyada çok sayıda kullanıcı destek verdi.

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