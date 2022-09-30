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Azra'nın katili intihar etmişti! Caninin ablası: 1 yıldır zor tutuyorduk, onurlu bir şekilde gitti

30.09.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlunun katili Mustafa Murat Ayhan dün intihar etmişti. Ayhan'ın cenazesini 2 ablası teslim alırken abla Nurten Ayhan, kardeşinin onurlu bir şekilde gittiğini söyleyerek, ''Bir yıldır biz onu zor tutuyorduk. İntihar etti'' açıklamasında bulundu. Haytaoğlu'nun annesi Azra'nın mezarına giderek ''Kızımın parçalarının yerini söylemeden gitti. Az çekti. Hiçbir annenin acı çekmesini istemem ama onun annesi de benim çektiğim acıları görsün'' demişti.

Azra'nın katili intihar etmişti! Caninin ablası: 1 yıldır zor tutuyorduk, onurlu bir şekilde gitti

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, geçen yıl 28 Temmuz'da evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Telefonu da kapalı olan Haytaoğlu'na ulaşılamayınca Adana'dan gelen babası Mustafa Haytaoğlu, polise kayıp başvurusu yaptı. Antalya polisi, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan ile görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekiplerinin çapraz sorguya aldığı Ayhan, cinayeti itiraf etti. Mustafa Murat Ayhan, Varsak'ta ormanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Cesedin parçalarını bulan ekipler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Azra'nın başı ise tüm aramalara rağmen bulunamadı. Mustafa Murat Ayhan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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30 MAYIS'TA KARAR DURUŞMASINA ÇIKMIŞTI

Ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen ve Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutulan Mustafa Murat Ayhan, 30 Mayıs'ta karar duruşmasına çıktı. Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 5'inci duruşmada Ayhan'a 'nitelikli kasten öldürme' suçundan 'ağırlaştırılmış ömür boyu, 'cinsel saldırı' suçundan da 16 yıl hapis cezası verildi.

Mustafa Murat Ayhan, iki gün önce akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde bileklerini keserek yaşamına son verdi. Ayhan, ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Ayhan’ın cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Yapılan otopside Ayhan’ın her iki bileğinde kesik olduğu belirlendi.

Katil Mustafa Murat Ayhan intihar etmişti! Azra'nın annesi: Kızımın parçalarının yerini söylemeden gittiKatil Mustafa Murat Ayhan intihar etmişti! Azra'nın annesi: Kızımın parçalarının yerini söylemeden gitti

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''ZOR TUTUYORDUK, ONURLU BİR ŞEKİLDE GİTTİ''

Ablaları Nurten ve Ayten Ayhan ile 2 yakını sabah saatlerinde kente gelerek, otopsisi tamamlanan Mustafa Murat Ayhan’ın cenazesini teslim aldı. Ayhan’ın eşyaları da yakınlarına teslim edildi. Abla Nurten Ayhan, kardeşinin onurlu bir şekilde gittiğini söyleyerek, “Bir yıldır biz onu zor tutuyorduk. İntihar etti” dedi. Ayhan’ın cenazesi defnedilmek üzere Isparta’ya gönderildi.

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Babasını öldürmüş, annesini komalık etmişti! Çekiçli cinayette yeni görüntülerBabasını öldürmüş, annesini komalık etmişti! Çekiçli cinayette yeni görüntüler

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Azra Gülendam Haytaoğlu
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