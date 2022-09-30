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Katil Mustafa Murat Ayhan intihar etmişti! Azra'nın annesi: Kızımın parçalarının yerini söylemeden gitti

30.09.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da Mustafa Murat Ayhan'ın öldürüp cesedini 13 parçaya ayırdığı Azra Gülendam Haytaoğlu'nun Osmaniye’de yaşayan annesi Mezide Haytaoğlu, katil zanlısının cezaevinde intihar ettiği haberini aldıktan sonra kızının fotoğraflarını öpüp ağladı. Kızının mezarını ziyaret eden acılı anne, ''Kızımın parçalarının yerini söylemeden gitti. Az çekti. Benim çocuğumun eksiklerinin yerini söylemeden gitti. Hiçbir annenin acı çekmesini istemem ama benim çektiğim acıları görsün'' diyerek ağıt yaktı.

Katil Mustafa Murat Ayhan intihar etmişti! Azra'nın annesi: Kızımın parçalarının yerini söylemeden gitti

Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp cesedini parçalayarak ormanlık alana atan katil Mustafa Murat Ayhan (49), yargılandığı davada Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Mustafa Murat Ayhan önceki akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Diyarbakır T Tipi 1 Nolu Ceza İnfaz Kurumundaki hücresinde bileklerini kesici bir aletle kesti. Durumun fark edilmesiyle hastaneye kaldırılan Ayhan hayatını kaybetti.

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Mustafa Murat Ayhan’ın cezaevinde öldüğü haberini alan Azra’nın annesi Mezide Haytaoğlu Azra’nın Kadirli ilçesi Durmuşsofular köyündeki mezarını ziyaret ederek katilin ölüm haberini verdi.

''KIZIMIN PARÇALARININ YERİNİ SÖYLEMEDEN GİTTİ''

Azra’nın mezarı başında dua okuyup gözyaşı döken anne Mezide Haytaoğlu, kızının mezarında Azra’ya hitap etmesi ise yürekleri burktu. Anne Mezide Haytaoğlu “Kızımın parçalarının yerini söylemeden gitti. Az çekti. Benim çocuğumun eksiklerinin yerini söylemeden gitti. Şimdi onunda annesi yansın. Hiçbir annenin acı çekmesini istemem ama benim çektiğim acıları görsün” dedi.

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Anne Haytaoğlu, "Anne ben rüzgarın sesinden korkuyorum' diyordun. Nasıl duruyorsun bu rüzgarın sesinde kuzum. Mutlu oldun mu? Haberi aldın mı kuzum ? Kardeşin Hasan ile sabaha kadar oturduk seni bekledik gelir mi diye" sözleriyle gözyaşı döktü.

''KAFAMDA SORU İŞARETİ KALMASIN DİYE GELDİM''

Öte yandan dün Azra'nın babası katilin öldüğünden emin olmak için Diyarbakır'a gelmiş, kafasında soru işareti kalmasın diye geldiğini belirterek, “Münevver Karabulut olayında böyle bir şüphe oldu. Babası bunu dile getirdi. O yüzden işi sağlama almak için geldim. Ben ona Allah rahmet eylesin de diyemiyorum, ateşi bol olsun da diyemiyorum. Her şeyi Allah’a havale ediyorum. Onu avukatlar savunamayacak. Orada tek başına. Belasını buldu. Bir nebze de olsa benim yakınlarımın, ailemin çevremin hepsinin yüreğine su serpildi. Ama içimde kalan şu; bize bu iyiliği yaptı, intihar etti. Keşke çocuğumun kaybolan kafasını, kaybolan ellerini, bazı uzuvlarının yerini söyleyerek kendini öldürseydi. Artık kızımın mezarına çok rahat gitmek istiyorum. Bu haberi duydum, emin oldum ama vicdanımı rahatlatmak için buraya geldim. Herkesten Allah razı olsun. Devlet bize sahip çıktı. Hükümetimiz, memleketimiz sahip çıktı. Öldüğünden emin oldum.

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''KIZIM BİR GAZETECİ ADAYIYDI, MESLEKTAŞINIZ OLACAKTI''

Konuştum, ailesinin gelip alacağını, başka bir cenazeyi almayacağını öğrendim. Kafam rahat olmazsa burada yatarım, gitmem dedim. Sağ olsun savcı bey beni ikna etti. İkna oldum. Sonuçta inançlı insanlarız. Her şeyden şüphe duymaya gerek yok. Ben sadece emin olmak için geldim ve emin oldum. Cani için çok şeyler konuşmak istemiyorum. Zaten herkes ona gerekli ‘dua’ları ediyor. Kuzumun mekanı cennet olsun. Babasının kendisi için savaştığını gördü eminim. Işıklar içinde uyusun. Karmakarışık duygular içerisindeyim. Saat 20.00 sularında kesici bir aletle intihar ediyor. Daha sonra ambulansta vefat ediyor. Hastaneye naklediliyor. Tek tek dinledim. Sonuçta biz hayatın içindeyiz. Yalan söyleyecek halleri yok. Emin oldum. Benim kızım bir gazeteci adayıydı. Meslektaşınız olacaktı. Haber yapacaktı haber oldu. Mekanı cennet olsun” dedi.

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Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan'ın intiharıyla ilgili şok sözler! 'Garip şeyler var, fiziksel olarak imkansız'Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan'ın intiharıyla ilgili şok sözler! 'Garip şeyler var, fiziksel olarak imkansız'

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*Azra Gülendam Haytaoğlu

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*Mustafa Murat Ayhan

(DHA/İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Azra Gülendam Haytaoğlu
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