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B harfi ile başlayan erkek isimleri, anlamları ve özellikleri

Ferhan Petek Ferhan Petek
07.10.2024 21:59
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Doğması beklenen bir bebeğe isim koymak, anne ve baba adaylarını doğum öncesi sürecin en heyecanlandıran konularından biridir. Bebeğe koyulacak olan isim, ömür boyu taşınacak olduğu için, çok önemli kabul edilen bu konu, aynı zamanda ismin enerjisinin olduğunu düşünen insanlar için, bebeğin geleceği açısından da çok önemli görülür.

B harfi ile başlayan erkek isimleri, anlamları ve özellikleri

Bebek bekleyen anne babaların tatlı telaşının bir nedeni de isim konusudur. Hem erkek hem de kız bebek bekleyen anne ve baba adayları, bebeklerine en doğru ve en güzel ismi seçmek için heyecanlanırlar. Çünkü çoğu kişi seçilecek olan ismin enerjisi olduğuna ve geleceğinde de etkili olacağına inanır. Ayrıca isim ömür boyu taşınacağı için isim seçerken çok özen gösterilir.

B ile başlayan erkek isimleri ve anlamları nelerdir?

Bir bebeğe isim vermek, anne baba adayları için çok önemlidir ve bir anlamda onun geleceğini şekillendiren adımlardan biridir. Bu yüzden isim koyarken her açıdan düşünülür. İsmin enerjisi bebeğin geleceğini de etkileyeceği için, tüm anne ve baba adayları en iyi, en güzel ismi seçmek isterler. İşte erkek bebek bekleyenlere B harfi ile başlayan erkek isimlerinden bazıları ve bu isimlerin anlamları:

  • Babür: Hint aslanı
  • Bağatur: Kahraman, cesur ve yiğit kişi
  • Bağır: Bağışlanan şey ya da bağışlamak
  • Baha: Güzellik ve değer
  • Bahadır: Kahraman, yiğit, gözü kara olan gözünü daldan ve budaktan esirgemeyen kişi
  • Bahattin: Din güzelliği
  • Bahir: Deniz derya
  • Bahri: Deniz ile ilgili olan ve denizci olan kişi
  • Bahtiyar: Mutlu ve şanslı olan kişi
  • Bakır: Kızıl renkte maden
  • Baki: Sürekli ve kalıcı olan
  • Baksı: Öğretmen ve bilge bilgin kişi, saz ozanı, aşık, hekim
  • Bala: Çocuk, yavru
  • Balaban: İri bir doğan türü
  • Balabey: Saygı duyulan ve iri bir cüssesi olan kişi
  • Balamir: Türk tarihinden bir hükümdar
  • Baran: İri, ulu, yüce, yüksek
  • Barış: Uzlaşma
  • Barkan: Arap çöllerinde bulunan kumul yapısı
  • Barkev: Hediye
  • Bars: Arının oğul vermesi
  • Başar: Başarılı olma temennisi
  • Batır: Kahraman, yiğit, savaşçı
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erkek isimleri
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