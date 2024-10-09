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B harfi ile başlayan kız isimleri, anlamları ve özellikleri

Ferhan Petek Ferhan Petek
08.10.2024 00:57
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Her anne ve baba adayı, doğacak bebekleri için her şeyin en iyisini yapmak ister. O bebeğe koyulacak isim de bu nedenle özenle seçilir. Bebek, adını ömür boyu taşıyacağı için, seçilen adın hem güzel hem de anlamlı olması tercih edilir. Ayrıca her ismin, kendine özel bir enerjisi odluğuna da inanılır.

B harfi ile başlayan kız isimleri, anlamları ve özellikleri

Anne ve baba adayları, bebeklerine isim koyarken o ismin ömür boyu taşınacağını ve verdikleri ismin bebeklerinin kaderine de etki edeceğini düşünürler. Bu nedenle, en güzel ve en anlamlı ismi seçmek isterler. İsim seçme konusu bebek bekleyen kişiler için son derece önemli bir süreçtir.

B harfi ile başlayan kız isimleri ve bu isimlerin anlamları nelerdir?

Sadece kelimeler ve isimler değil, harfler de kendi içinde bazı anlamlar taşır. Bu konuda araştırmalar yapan kişilere göre, B harfi de hassasiyet ve kuvvetli sezgilerin karşılandığı bir harftir. B harfi, bu yüzden bebeklere isim verilirken en çok tercih edilen harflerden biridir.

B ile başlayan bazı kız isimleri ve bu isimlerin anlamları şunlardır:

  • Bade: Aşk, sevgi, şarap
  • Bahar: Bir mevsim
  • Bahargül: Bahar gülü
  • Baharsu: Saf ve genç kadın
  • Bilge: Bilgili, akıllı, deneyimli
  • Bahtınur: Şansı ve kaderi ile ışık saçan
  • Bahtışen: Şanslı, neşeli bir geleceğe kadere sahip olan kişi
  • Bakiye: Arta kalan
  • Balım: Bal, şeker
  • Berrak: Temiz, saf, duru, açık
  • Banu: Prenses
  • Buse: Öpücük, sevgi dolu dokunuş
  • Başak: Tahılların tanelerinin yer aldığı kısımları
  • Buket: Çiçek demeti, güzellik ve zarafet
  • Berfin: Kar gibi beyaz, saf ve temiz
  • Berna: Genç, taze, körpe
  • Bediha: Beğenilen ve takdir alan
  • Bediz: Süs, nakış, bezek
  • Beste: Melodi, müzik eseri
  • Begüm: Saygın hanımefendi
  • Beyza: Çok temiz, saf, beyaz
  • Behra: Ondan dolayı, o yüzden, onun sayesinde
  • Behrem: Kırmızı gül, asfur çiçeği
  • Belçim: Çim yaprağı
  • Belçin: Dağ gülü
  • Belgi: İşaret
  • Belgün: Aydınlık gün
  • Belinay: Ayın ışığının ve şeklinin göl yüzeyine yansıması
  • Belin: Şaşkınlık, korku, hayret
  • Belma: Sakin ve uysal
  • Bihter: Daha iyi, üstün, güzel
  • Birce: Tek, eşsiz, benzersiz
  • Bergüzar: Hatıra, yadigâr, anı olarak bırakılan
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kız isimleri
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