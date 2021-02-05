B12 vitamini eksikliğine dikkat! Vitiligo belirtilerinden sadece biri

Kobalamin olarak da bilinen B12 vitamini, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu ancak üretemediği temel bir vitamindir. Hayvansal ürünlerde doğal olarak bulunur, ancak aynı zamanda belirli yiyeceklere de eklenebilir.
İyi bir sinir sistemi için mutlaka yeterli miktarda B12 vitamini alınması gerekir. Aksi halde sinir sistemi üzerinde pek çok olumsuz etkiyle karşı karşıya kalabiliriz.
B12 vitamini, aynı zamanda bağışıklık sistemini yükselten bir vitamindir. Bu yüzden güçlü bir bağışıklık sistemi için yeterli miktarda B12 almaya özen göstermeliyiz. B12 vitamini, özellikle kemik iliğinde ve kan hücresi yapımında etkilidir. Yeterli miktarda B12 alınmadığı takdirde farklı çeşitlerde bir kansızlıkla da karşı karşıya kalabiliriz.
B12 eksikliğinde, halsizlik, yorgunluk, depresyon, iştahsızlık ve sinir sistemi üzerinde pek çok olumsuz etki yaşanabileceğinden dolayı, yeterli miktarda almaya özen gösterilmelidir.
B12 vitamini; et, süt, peynir ve balıkta yüksek miktarda bulunmaktadır. Bitkisel kaynaklı besinlerde bulunmadığı için vejetaryen kişilerin yeterli miktarda B12 tüketmelerine önem vermeleri gerekir.
B12 vitamini, vücudunuzun kırmızı kan hücreleri üretmesine yardımcı olmada hayati bir rol oynar.
Düşük B12 vitamini seviyeleri, kırmızı kan hücresi oluşumunda bir azalmaya neden olur ve bunların düzgün şekilde gelişmesini engeller. Sağlıklı kırmızı kan hücreleri küçük ve yuvarlakken, B12 vitamini eksikliği vakalarında daha büyük ve tipik olarak oval hale gelirler.
Bu daha büyük ve düzensiz şekil nedeniyle, kırmızı kan hücreleri kemik iliğinden kan dolaşımına uygun bir hızda hareket edemez ve megaloblastik anemiye neden olur.
Anemik olduğunuzda, vücudunuz oksijeni hayati organlarınıza taşımak için yeterli kırmızı kan hücresine sahip olmaz. Bu, yorgunluk ve halsizlik gibi semptomlara neden olabilir.
Sağlıklı bir hamilelik için yeterli B12 vitamini seviyeleri çok önemlidir.
Araştırmalar, bir fetüsün beyninin ve sinir sisteminin, düzgün bir şekilde gelişmesi için anneden yeterli B12 seviyelerine ihtiyaç duyduğunu göstermektedir.
Gebeliğin başlangıç aşamalarında B12 vitamini eksikliği, nöral tüp kusurları gibi doğum kusurları riskini artırabilir. Ayrıca, B12 vitamini eksikliği erken doğum veya düşük yapmaya neden olabilir.
Yeterli B12 vitamini seviyelerini korumak kemik sağlığınızı destekleyebilir.
2.500'den fazla yetişkinde yapılan bir araştırma, B12 vitamini eksikliği olan kişilerin de normalden daha düşük kemik mineral yoğunluğuna sahip olduğunu gösterdi.
Mineral yoğunluğu azalmış kemikler zamanla hassas ve kırılgan hale gelebilir ve bu da osteoporoz riskinin artmasına yol açar.
B12 vitamininin ruh hali üzerindeki etkisi henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Bununla birlikte, bu vitamin, ruh halini düzenlemekten sorumlu bir kimyasal olan serotoninin sentezlenmesi ve metabolize edilmesinde hayati bir rol oynar.
Bu nedenle, B12 vitamini eksikliği, serotonin üretiminin azalmasına ve bu da depresif bir ruh haline neden olabilir.
Ortak amino asit homosisteininin yüksek kan seviyeleri, kalp hastalığı riskinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir.
B12 vitamini eksikliğiniz varsa, homosistein seviyeleriniz yükselir.
Araştırmalar, B12 vitamininin homosistein seviyelerini düşürmeye yardımcı olduğunu ve bu da kalp hastalığı riskinizi azaltabileceğini göstermiştir.
B12 vitamininin hücre üretimindeki rolü göz önüne alındığında, sağlıklı saç, cilt ve tırnakları desteklemek için bu vitaminin yeterli seviyelerine ihtiyaç vardır.
Aslında, düşük B12 vitamini seviyeleri, hiperpigmentasyon, tırnakta renk değişikliği, saç değişiklikleri, vitiligo (yamalarda cilt renginin kaybı) ve iltihaplı ve çatlamış ağız köşeleri dahil olmak üzere çeşitli dermatolojik semptomlara neden olabilir.
B12 vitamini ile takviye etmenin, B12 eksikliği olan kişilerde dermatolojik semptomları iyileştirdiği gösterilmiştir.
Kısaca B12 vitamini, pek çok bedensel işlevden sorumludur ve büyük doğum kusurlarını önlemek, kemik sağlığını desteklemek, ruh halini iyileştirmek ve sağlıklı cilt ve saçı korumak gibi çeşitli şekillerde sağlığınıza fayda sağlayabilir.
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