B12 vitamini eksikliğine dikkat! Vitiligo belirtilerinden sadece biri

Kobalamin olarak da bilinen B12 vitamini, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu ancak üretemediği temel bir vitamindir. Hayvansal ürünlerde doğal olarak bulunur, ancak aynı zamanda belirli yiyeceklere de eklenebilir. İyi bir sinir sistemi için mutlaka yeterli miktarda B12 vitamini alınması gerekir. Aksi halde sinir sistemi üzerinde pek çok olumsuz etkiyle karşı karşıya kalabiliriz. B12 vitamini, aynı zamanda bağışıklık sistemini yükselten bir vitamindir. Bu yüzden güçlü bir bağışıklık sistemi için yeterli miktarda B12 almaya özen göstermeliyiz. B12 vitamini, özellikle kemik iliğinde ve kan hücresi yapımında etkilidir. Yeterli miktarda B12 alınmadığı takdirde farklı çeşitlerde bir kansızlıkla da karşı karşıya kalabiliriz. B12 eksikliğinde, halsizlik, yorgunluk, depresyon, iştahsızlık ve sinir sistemi üzerinde pek çok olumsuz etki yaşanabileceğinden dolayı, yeterli miktarda almaya özen gösterilmelidir. B12 vitamini; et, süt, peynir ve balıkta yüksek miktarda bulunmaktadır. Bitkisel kaynaklı besinlerde bulunmadığı için vejetaryen kişilerin yeterli miktarda B12 tüketmelerine önem vermeleri gerekir.

İŞTE HEPSİ BİLİME DAYANAN B12 VİTAMİNİNİN 9 SAĞLIK FAYDASI B12 vitamini, vücudunuzun kırmızı kan hücreleri üretmesine yardımcı olmada hayati bir rol oynar. Düşük B12 vitamini seviyeleri, kırmızı kan hücresi oluşumunda bir azalmaya neden olur ve bunların düzgün şekilde gelişmesini engeller. Sağlıklı kırmızı kan hücreleri küçük ve yuvarlakken, B12 vitamini eksikliği vakalarında daha büyük ve tipik olarak oval hale gelirler. Bu daha büyük ve düzensiz şekil nedeniyle, kırmızı kan hücreleri kemik iliğinden kan dolaşımına uygun bir hızda hareket edemez ve megaloblastik anemiye neden olur. Anemik olduğunuzda, vücudunuz oksijeni hayati organlarınıza taşımak için yeterli kırmızı kan hücresine sahip olmaz. Bu, yorgunluk ve halsizlik gibi semptomlara neden olabilir. DOĞUM KUSURLARINI ÖNLEYEBİLİR Sağlıklı bir hamilelik için yeterli B12 vitamini seviyeleri çok önemlidir. Araştırmalar, bir fetüsün beyninin ve sinir sisteminin, düzgün bir şekilde gelişmesi için anneden yeterli B12 seviyelerine ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Gebeliğin başlangıç aşamalarında B12 vitamini eksikliği, nöral tüp kusurları gibi doğum kusurları riskini artırabilir. Ayrıca, B12 vitamini eksikliği erken doğum veya düşük yapmaya neden olabilir.