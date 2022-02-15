Baba dizisi nerede çekiliyor? Baba dizisi oyuncuları kimler ve konusu nedir?

Haluk Bilginer'in başrolünde yer aldığı Baba dizisinin konusu ve oyuncuları merak edildi. Bu akşam ilk defa Show TV'de ekrana gelecek olan yapım son dönemin popüler ismi Tolga Sarıtaş ve usta oyuncu Haluk Bilginer'i bir araya getirdi. Peki Baba dizisi nerede çekiliyor?
İlk bölümüyle ekrana gelecek olan Baba dizisi İstanbul'da çekiliyor. İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen Baba dizisinin sahnelerinde renkli görüntüler oluştu. Dizinin tanıtım fragmanında yer alan konak, Reşatpaşa Konağı adıyla geçmektedir.
Haluk Bilginer- Emir Saruhanlı
Tolga Sarıtaş – Kadir Saruhanlı
Özge Yağız - Büşra Kalkan (Saruhanlı)
Damlasu İkizoğlu – Kübra Saruhanlı
Hakan Kurtaş – İlhan Karaçam
Taner Rumeli – Servet Saruhanlı
Ayda Aksel – Fazilet Satuhanlı
Zeynep Tuğçe Bayat – Şahika Saruhanlı
Dizide Saruhanlı ailesi, Ödemiş'te bir aile apartmanında hep beraber mütevazı bir hayat süren, geleneklerine bağlı, kalabalık bir ailedir. Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir babadır.
Emin'in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı'nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olacaktır. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamıyle değiştirecektir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalacaktır.
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