Baba dizisi nerede çekiliyor? Baba dizisi oyuncuları kimler ve konusu nedir?

Haluk Bilginer'in başrolünde yer aldığı Baba dizisinin konusu ve oyuncuları merak edildi. Bu akşam ilk defa Show TV'de ekrana gelecek olan yapım son dönemin popüler ismi Tolga Sarıtaş ve usta oyuncu Haluk Bilginer'i bir araya getirdi. Peki Baba dizisi nerede çekiliyor?

BABA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İlk bölümüyle ekrana gelecek olan Baba dizisi İstanbul'da çekiliyor. İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen Baba dizisinin sahnelerinde renkli görüntüler oluştu. Dizinin tanıtım fragmanında yer alan konak, Reşatpaşa Konağı adıyla geçmektedir.

BABA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Haluk Bilginer- Emir Saruhanlı

Tolga Sarıtaş – Kadir Saruhanlı

Özge Yağız - Büşra Kalkan (Saruhanlı)

Damlasu İkizoğlu – Kübra Saruhanlı

Hakan Kurtaş – İlhan Karaçam

Taner Rumeli – Servet Saruhanlı

Ayda Aksel – Fazilet Satuhanlı

Zeynep Tuğçe Bayat – Şahika Saruhanlı

BABA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizide Saruhanlı ailesi, Ödemiş'te bir aile apartmanında hep beraber mütevazı bir hayat süren, geleneklerine bağlı, kalabalık bir ailedir. Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir babadır.

Emin'in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı'nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olacaktır. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamıyle değiştirecektir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalacaktır.

