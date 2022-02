Baba dizisinin Emin Saruhan'ı Haluk Bilginer kimdir? Haluk Bilginer kaç yaşında, nereli ve dizileri nelerdir?

Haluk Bilginer, uluslararası arenada ülkemizi temsil eden bir oyuncudur. Bilginer, 47’nci Uluslararası Emmy Ödülleri’nde‘ en iyi erkek oyuncu seçilerek büyük bir başarı elde etmiştir. Uzun bir aradan sonra Haluk Bilginer, hayranlarının karşısına bir televizyon dizisi ile dönmeye hazırlanıyor. Baba dizisinin başrolünde yer alan Haluk Bilginer, izleyicinin karşısına farklı bir karakterle çıkacak. Haluk Bilginer'i bir televizyon dizisinde izlemek isteyen izleyicinin hasreti sonunda son buluyor.

HALUK BİLGİNER KİMDİR?

Haluk Bilginer, 5 Haziran 1954 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Bilginer'in babası sigortacı Tahsin Bey, annesi de ev hanımı Bedriye Hanımdır. Çiftin üç çocuğunun ortancası olan Haluk Bilginer'dir. Haluk Bilginer, İzmir Türk Koleji'nde eğitim gördü. Lise son sınıfta okulunun tiyatro koluna giren Haluk Bilginer, Cahit Gürkan'ın öğrencisi oldu.

Usta oyuncu, Demokrat İzmir Gazetesi'nin açtığı liselerarası tiyatro yarışmasında ilk ödülünü aldı. Ayrıca Haluk Bilginer, jürideki tiyatro müdürü Ragıp Haykır'ın davetiyle İzmir Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak çalışmıştır. Üniversite eğitimini Haluk Bilginer, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro bölümünde tamamladı. Devlet Konservatuvarı'ndaki eğitimini bitirdikten sonra Devlet Tiyatrosunda çalıştı. 1977'de İngiltere'ye Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi'nde (LAMDA) bünyesinde eğitimine devam etti. 1980 ile 1993 yılları arasında İngiltere'de TV dizilerinde ve tiyatrolarda oyuncu olarak çalıştı.

HALUK BİLGİNER'İN MÜZİKALLERİ

Haluk Bilginer'in 1980 ile 1991 arasından İngiltere'de çeşitli tiyatrolarda rol aldığı oyun ve müzikallerden başlıcaları: My Fair Lady, Kafkas Tebeşir Dairesi, Macbeth, Pal Joey, Belami (West End de Ken Hill in) Phantom of the Opera. EastEnders dizisinde 250 bölüm canlandırdığı Kıbrıslı Mehmet Osman rolüyle ün kazandı.

HALUK BİLGİNER DİZİLERİ NELERDİR?

Sıcak Kafa. 2021.

Şahsiyet. 2018. Ağa Beyoğlu.

Kara Yazı Oğuz.

Masum. Cevdet.

New Blood. 2016. John Malik.

Acayip Hikayeler. 2012. Sinan.

Hayatımın Rolü 2012. Müşfik.

Üvey İkizler. 2010.

Tatlı Hayat

Eyvah Kızım Büyüdü

Gülşen Abi

Eyvah Babam

Gecenin Öteki Yüzü

Ateşten Günler

Cesur Kuşku