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  4. Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması: İstanbul'da 40 nokta ilan edildi

Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması: İstanbul'da 40 nokta ilan edildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
29.04.2024 11:14
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1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'na 2 gün kala İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yeni bir açıklama geldi. Taksim'de kutlama olmayacağını belirten Yerlikaya, "İstanbul'da kutlamalar için 40 nokta belirlendi." vurgusunu yaptı.

Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması: İstanbul'da 40 nokta ilan edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 Mayıs kutlamaları için toplantı düzenledi. Bakan Yerlikaya Taksim'de kutlama olmayacağını belirtti. Yerlikaya ayrıca İstanbul'da kutlamalar için 40 noktanın tahsis edildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya ayrıca, "1 Mayıs’ta İstanbul Valiliğine başvuran konfederasyon ve belirli sayıdaki temsilcileri Taksim anıtına çelenk bırakabilecek ve saygı duruşunda bulunabilecek." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

1 Mayıs nedeniyle 103 etkinlik müracaatı yapılmıştır ve hepsine izin verilmiştir. İstanbul için ayrı parantez açmak istiyorum. Böylesine önemli bir mega şehrin huzuru ve güvenliği bizim için önceliktir. Valiliğimizde her yıl Ocak ayında ilan edilmektedir. Bugün İstanbul'da 40 yer ilan edilmiştir. Sendikaların yaptıkları müracaatlara izin verilmektedir. Ancak bu yıl bazı sendikalar 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için başvuruda bulundular oysa kendilerine bu taleplerine izin verilmeyeceği İstanbul Valiliği tarafından iletilmiştir.

Terör örgütleri de "Taksim'e gelin" çağrısı yapıyorlar. Terör örgütlerinin Taksim'i propagandalarına alet etmelerine izin vermeyeceğiz. 1 Mayıs'ta İstanbul'da 29 cadde kapatılacaktır.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya taksim 1 Mayıs İşçi Bayramı
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