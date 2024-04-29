Annesi Yunan, babası Türk, kendisi siyahi! Görenleri şaşkına çeviriyor, İzmitli olduğuna kimse inanmıyor

Sosyal medya fenomeni Zehra Özdemir doğma büyüme İzmitli, ancak ten renginden dolayı kimseyi buna inandıramıyor. Annesi Yunan, babası Türk olan Özdemir'in kendisi ise bir siyahi. Bu yüzden kendisini görenler Afrikalı zannederek İngilizce konuşmaya çalışıyor. Ancak Zehra'nın Türkçe konuştuğunu görünce de şaşkına dönüyorlar.

Dedeleri Sudan'dan göç eden Özdemir, şimdi ise Bitlis'e gelin gitmeye hazırlanıyor. Kürtçe de öğrenmeye başlayan Özdemir, Türkçe yanısıra Kürtçe konuştuğu zaman da insanların daha da şaşırdığını belirtti. Bu yüzden kendisine Afro Kürt bile dendiğini dile getirdi.



Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





