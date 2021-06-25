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Baba filmini konu alan The Offer dizisine Juno Temple dahil oldu

25.06.2021 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Juno Temple, Baba filminin kamera arkasını konu alacak olan The Offer dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Baba filmini konu alan The Offer dizisine Juno Temple dahil oldu

Son olarak ödüllü dizi Ted Lasso’da rol alan Juno Temple, Baba filminin çekimleri sırasında yaşanan olayları konu alan The Offer dizisinin kadrosuna dahil oldu. The Offer dizisi, Oscar ödüllü yapımcı Albert S. Ruddy'nin 1972 tarihli orijinal filmin kamera arkası olaylarıyla ilgili deneyimlerine dayanıyor.

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DEV OYUNCU KADROSU

The Offer dizisinde Albert S. Ruddy’e Miller Teller hayat verecek. Dizinin oyuncu kadrosunda aynı zamanda yapımcı Robert Evans rolünde Matthew Goode, Joe Colombo rolünde Giovanni Ribisi, Barry Lapidus rolünde Colin Hanks ve Francis Ford Coppola rolünde Dan Fogler yer alacak.

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Juno Temple, Ruddy'nin asistanı ve başlı başına bir güç merkezi olan Bettye McCartt'ı oynayacak. Bu rol, Temple'ın en son TV projesi olacak.

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