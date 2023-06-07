Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Baba Vanga’nın 2023 yılı kehanetleri gerçek mi oluyor? Ukrayna’daki patlama iddiaları bir kez daha güçlendirdi

Baba Vanga’nın 2023 yılı kehanetleri gerçek mi oluyor? Ukrayna’daki patlama iddiaları bir kez daha güçlendirdi

07.06.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyada kör mistik olarak ünlenen Baba Vanga 2023 yılı için bir nükleer felaket öngörmüştü. Çeyrek asır önce hayatını kaybeden Baba Vanga’nın 2023 yılı kehaneti Rusya’nın kontrolündeki Ukrayna’nın Herson bölgesindeki Nova Kakhovka barajının yıkılmasıyla yeniden gündeme geldi.

Baba Vanga’nın 2023 yılı kehanetleri gerçek mi oluyor? Ukrayna’daki patlama iddiaları bir kez daha güçlendirdi

Tüm dünyada Baba Vanga olarak tanınan Vangelia Pandeva Dimitrova 1996 yılında henüz 75 yaşındayken hayatını kaybetmesine rağmen dünyayı etkileyen kehanetleri nedeniyle hala gündeme gelmeye devam ediyor. Geleceği görme konusundaki ürkütücü yeteneği nedeniyle 'Balkanların Nostradamus'u' lakaplı Baba Vanga, henüz çocukken yaşadığı kasırga fırtınasında gözlerini kaybetti. Görme yeteneğini kaybetmesi üzerine şaşırtıcı derecede geleceği öngören tahminlerde bulunan Baba Vanga geçtiğimiz yıllarda koronavirüs, 11 Eylül saldırısı, Rusya-Ukrayna savaşı ve kendi ölümünü de dahil olmak üzere pek çok olayı bilmişti.

2023 YILI KEHANETLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

baba vanga

Kör mistik Baba Vanga, 2023 için büyük bir nükleer felaket tablosu çizmişti. Dünyaca ünlü kahin nüyük bir nükleer santralde patlama meydana geleceğini ve patlamanın ardından Asya üzerinde toksik bulutların yayılacağını öngörmüştü. Baba Vanga ayrıca bölgede bulunan diğer ülkelerin de bu zehirli gazlardan etkileneceğini öngörmüştü.

UKRAYNA’DAKİ SON GELİŞME İDDİALARI YENİDEN GÜNDEM TAŞIDI

kapak yneiy

Rusya’nın kontrolündeki Ukrayna’nın Herson bölgesindeki Nova Kakhovka Barajı’na düzenlenen saldırı Baba Vanga’nın kehanet iddialarını bir kez daha sosyal medyanın gündemine taşıdı. Bölgede su seviyesi artarken barajın Avrupa’nın en büyük nükleer santrali Zaporijya’ya soğutma suyu sağladı ve olası bir çöküş durumunda nükleer felaket yaşanabileceği uyarısı yetkililer tarafından yapılmıştı.

İlginizi Çekebilir

2023 yılı kehanetleri tüyler ürpetti! “Nükleer felaket”

2023 yılı kehanetleri tüyler ürpetti! “Nükleer felaket”

 “Keşke gelmeseydi” dedirtecek! 2023 kehanetleri tüyler ürpetti

“Keşke gelmeseydi” dedirtecek! 2023 kehanetleri tüyler ürpetti

 2671 yılından geldiğini söyledi! “Dünya yok olmanın eşiğinde”

2671 yılından geldiğini söyledi! “Dünya yok olmanın eşiğinde”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saatlerce kavga etti! Evini ateşe vererek karısını öldürdüSaatlerce kavga etti! Evini ateşe vererek karısını öldürdü
“Görünür tanga” trendine cesur hamle! Mini eteğini gören baktı“Görünür tanga” trendine cesur hamle! Mini eteğini gören baktı
Resmen tepki yağdı! Motosiklete öyle bir şekilde oturdular ki.... Resmen tepki yağdı! Motosiklete öyle bir şekilde oturdular ki....
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Baba Vanga

En Çok Okunan Trend Haberler

Yorgan yetmedi! Çırılçıplak yatağına uzanıp poz verince gündem yarattı

Yorgan yetmedi! Çırılçıplak yatağına uzanıp poz verince gündem yarattı

Pantolonunu indirip sokak ortasında tanga iç çamaşırıyla dolaştı

Pantolonunu indirip sokak ortasında tanga iç çamaşırıyla dolaştı

2 aylık kayıp bebek evin altında gömülü bulundu

2 aylık kayıp bebek evin altında gömülü bulundu

Utanç dolu anlar! Koşu bandına sıkışan taytı çıkınca kalçası göründü

Utanç dolu anlar! Koşu bandına sıkışan taytı çıkınca kalçası göründü

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Market karıştı! Bebeğini verip kavgaya böyle girdi

Market karıştı! Bebeğini verip kavgaya böyle girdi

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

“Cadıları kaydettim” dedi, sosyal medyada gündem yarattı

“Cadıları kaydettim” dedi, sosyal medyada gündem yarattı

Sevgilisinin kocası evi bastı! Camdan dışarı çıkarak kaçtı

Sevgilisinin kocası evi bastı! Camdan dışarı çıkarak kaçtı

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.