Baba Vanga’nın 2023 yılı kehanetleri gerçek mi oluyor? Ukrayna’daki patlama iddiaları bir kez daha güçlendirdi

Tüm dünyada Baba Vanga olarak tanınan Vangelia Pandeva Dimitrova 1996 yılında henüz 75 yaşındayken hayatını kaybetmesine rağmen dünyayı etkileyen kehanetleri nedeniyle hala gündeme gelmeye devam ediyor. Geleceği görme konusundaki ürkütücü yeteneği nedeniyle 'Balkanların Nostradamus'u' lakaplı Baba Vanga, henüz çocukken yaşadığı kasırga fırtınasında gözlerini kaybetti. Görme yeteneğini kaybetmesi üzerine şaşırtıcı derecede geleceği öngören tahminlerde bulunan Baba Vanga geçtiğimiz yıllarda koronavirüs, 11 Eylül saldırısı, Rusya-Ukrayna savaşı ve kendi ölümünü de dahil olmak üzere pek çok olayı bilmişti.

2023 YILI KEHANETLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Kör mistik Baba Vanga, 2023 için büyük bir nükleer felaket tablosu çizmişti. Dünyaca ünlü kahin nüyük bir nükleer santralde patlama meydana geleceğini ve patlamanın ardından Asya üzerinde toksik bulutların yayılacağını öngörmüştü. Baba Vanga ayrıca bölgede bulunan diğer ülkelerin de bu zehirli gazlardan etkileneceğini öngörmüştü.

UKRAYNA’DAKİ SON GELİŞME İDDİALARI YENİDEN GÜNDEM TAŞIDI

Rusya’nın kontrolündeki Ukrayna’nın Herson bölgesindeki Nova Kakhovka Barajı’na düzenlenen saldırı Baba Vanga’nın kehanet iddialarını bir kez daha sosyal medyanın gündemine taşıdı. Bölgede su seviyesi artarken barajın Avrupa’nın en büyük nükleer santrali Zaporijya’ya soğutma suyu sağladı ve olası bir çöküş durumunda nükleer felaket yaşanabileceği uyarısı yetkililer tarafından yapılmıştı.