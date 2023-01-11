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2671 yılından geldiğini söyleyen zaman yolcusunun iddiaları tüyler ürpetti! “Dünya yok olmanın eşiğinde”

11.01.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta zaman yolcusu olarak paylaşım yapan bir kişi dünyanın yok olmanın eşiğinde olduğunu söyleyerek insanlığı kurtarmak için devreye girecek olan plandan söz etti. 2671 yılından geldiğini söyleyen zaman yolcusu, “Dünya yok olmanın eşiğinde. İnsanlığı kurtarmak için 8.000 kişi seçilecek” dedi. Sözleri sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

2671 yılından geldiğini söyleyen zaman yolcusunun iddiaları tüyler ürpetti! “Dünya yok olmanın eşiğinde”

TikTok kullanıcısı Eno Alaric, gelecekte olması muhtemel olaylar hakkında çılgınca uyarılar yayınladığı için 135.000'den fazla takipçi kazandı. Dünyanın yok olmanın eşiğinde olduğunu dile getiren Alaric, sekiz haftalık zaman dilimi içinde insanlığı zor bir sınavın beklediğinden söz etti. Dünyanın bir uzaylı istialasıyla karşı karşıya kaldığını belirten Alaric paylaşımıyla kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

TARİH VERDİ

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Dünyanın 8 hafta içinde büyük bir kaosa sürükleneceğini ifade eden Alaric sosyal medyadan yaptığı paylaşıma, “Ev dediğiniz dünya, düşman bir uzaylı türü yüzünden yok olmanın eşiğinde. Dikkat! Ben 2671 yılından gelen bir zaman yolcusuyum. 8000 kişi insanlığın kurtarıcısı olarak seçilecek. 23 Mart 2023 tarihini iyi izleyin” notunu ekledi.

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Sosyal medya kullanıcıları Alaric’in gönderisine yoğun ilgi gösterirken kullanıcıların büyük bir bölümü iddialarına inanmadığını dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bu tarihi bekleyeceğim. İnsanlığın yok oluşunu izlemek benim için heyecan verici olacak” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Evet, genellikle her yıl zaman yolcusu olduklarını söyleyen birileri olur ama bu gerçekleşmeyince ortadan kaybolurlar.” yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Önceki tahminlerinin hiçbiri gerçekleşmedi ama ben hala takip ediyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya kehanet

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