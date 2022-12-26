Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Kendi ölümünü bilen kahin Nostradamus’un 2023 yılı kehenetleri tüyler ürpetti! 3. Dünya Savaşı’ndan yeryüzündeki yamyamlara kadar...

Kendi ölümünü bilen kahin Nostradamus’un 2023 yılı kehenetleri tüyler ürpetti! 3. Dünya Savaşı’ndan yeryüzündeki yamyamlara kadar...

26.12.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız astrolog Michel de Nostradame, 1555'te Hitler'in yükselişi ve JFK'nin suikastı da dahil olmak üzere geleceği öngördüğü iddia edilen bir kitap yayınladı. Les Prophéties adlı kitabında geleceğe dair binlerce tahminde bulunan Fransız kahinin 2022 yılında 5 kehanetinden 4’ü gerçekleşmişti. Ünlü kahinin 2023 yılına ait kehanetleri tüyler ürpertmeye yetti.

Kendi ölümünü bilen kahin Nostradamus’un 2023 yılı kehenetleri tüyler ürpetti! 3. Dünya Savaşı’ndan yeryüzündeki yamyamlara kadar...

İnsanlık tarihine damga vuran olaylara yüzlerce yıl öncesinde yazdığı kitabında yer veren Nostradamus’un 2023 yılı kehanetleri tüm dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Ölmeden öncesindeki son gecesinde ‘İyi geceler’ diyen papaza, “Bu benim son gecem, beni yalnız bırakın, sabaha ölmüş olacağım” diyerek ölümünü önceden tahmin eden Nostradamus’un kehanetleri yine şaşkına çevirdi.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞININ AYAK SESLERİ

1

2022 yılına ilişkin kehanetlerinde ekonomik olaylar, iklim krizi ve savaş konularına dikkat çeken Nostradamus bu kez 3. Dünya Savaşı’nın 2023 yılında gerçekleşeceğini söyleyerek tedirginlik yarattı. 3. Dünya Savaşı’na ilişkin kehanetinde Nostradamus, “Büyük savaşın 7 ayında insanlar kötülük yapmaktan öldü” ifadelerine yer verildi.

TARTIŞMALAR BAŞLAYACAK

iStock-469355834

Nostradamus, önümüzdeki yıl Francis'in yerine yeni bir Papa atanacağını tahmin ediyor. Mistik Fransız'a göre, Papa Francis son gerçek Papa olacak ve onun yerine geçecek olan papa tartışma yaratacak. Öte yandan Nostradamus, Fransa’da bulunan Rouen ve Evreux şehirleri hakkında ise ‘Krala yenilmeyecek’ ifadelerini kullanıyor.

DÜNYA ISINIYOR

İklim krizine yeniden dikkat çeken Nostradamus, dünya genelinde sıcaklıkların artacağını ve deniz seviyesinin beklenmedik derecede yükseleceğini söyledi. Dünya düzeninde değişikliklerin olacağını belirten Nostradamus, gıda fiyatlarındaki hızlı artışın dünya üzerinde büyük bir kasvete neden olacağını hatta yamyamlığın artacağı tahmininde bulundu.

İlginizi Çekebilir

Koronavirüsü bilmişti! 2023 yılı kehanetleri herkesi şaşkına çevirdi

Koronavirüsü bilmişti! 2023 yılı kehanetleri herkesi şaşkına çevirdi

 2023 yılı kehanetleri tüyler ürpetti! “Nükleer felaket”

2023 yılı kehanetleri tüyler ürpetti! “Nükleer felaket”

 Yaşını duyan inanamıyor! Herkes onunla fotoğraf istiyor

Yaşını duyan inanamıyor! Herkes onunla fotoğraf istiyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saç kurutma makinesini çalıştıran köpek bir evi ateşe verdi!Saç kurutma makinesini çalıştıran köpek bir evi ateşe verdi!
Herkesten saklayarak izledi! Camdaki yansıma ele verdiHerkesten saklayarak izledi! Camdaki yansıma ele verdi
Korkutan görüntüler! Cesetleri kaldırmaya bile zamanları olmadıKorkutan görüntüler! Cesetleri kaldırmaya bile zamanları olmadı
Anahtar Kelimeler:
Nostradamus kehanet

En Çok Okunan Trend Haberler

Bebek telsizi ele verdi! Eşinin onu aldattığını fark edince...

Bebek telsizi ele verdi! Eşinin onu aldattığını fark edince...

Hastanede MRI cihazında seks yaptılar! Görüntüler şoke etti

Hastanede MRI cihazında seks yaptılar! Görüntüler şoke etti

Çıplak Noel takvimi! Kocasından hediye seks oyuncaklarıyla...

Çıplak Noel takvimi! Kocasından hediye seks oyuncaklarıyla...

Arkası dönükken olanlar oldu! Sevgilisi ve arkadaşı...

Arkası dönükken olanlar oldu! Sevgilisi ve arkadaşı...

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.