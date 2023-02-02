Babadook filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte korku filmi efsanesi The Babadook'un konusu ve oyuncuları

The Babadook oldukça düşük bir bütçeyle çekilmiş fakat film geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. İzleyiciler tarafından merak edilen The Babadook filmi 2014 yapımıdır. Filmin vizyona girebilmesi adına başlatılan 30 bin $'lık Kickstarter kampanyası 28 Eylül 2012 tarihinde olumlu neticelenmiş ve çekimlerine başlanmıştır.Peki Babadook filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte ayrıntılar...

THE BABADOOK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Amelia kocasını 6 sene evvel, doğumdan hemen önce kaybetmiştir. Yalnız bir anne olarak yaşamanın zorlukları yetmezmiş gibi oğlu Samuel de fazlasıyla sorunlu bir çocuktur. Amelia bir gün Samuel'in kitapları içerisinde Mister Babadook adında gizemli bir masal kitabına rastlar.

Kitabı oğluna okuduktan sonraysa Samuel rüyalarında Babadook canavarını görmeye başlamıştır. Amelia oğlunu rahatlatmak için kitabı yok etmeye karar verse de Mister Babadook'tan kurtulmak hiç de kolay olmayacaktır.

THE BABADOOK OYUNCULARI

Essie Davis rolü Amelia Vanek

Noah Wiseman rolü Samuel Vanek

Daniel Henshall rolü Robbie

Hayley McElhinney rolü Claire

Barbara West rolü Gracie Roach

Benjamin Winspear rolü Oskar Vanek

Cathy Adamek rolü Prue

Craig Behenna rolü Warren

Adam Morgan rolü Çavuş

Peta Shannon rolü Anne #2

Hachi rolü Bugsy

