Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? Babalar Günü için hediye fikirleri…

Babalar Günü, her sene Haziran ayının üçüncü Pazar günü olarak kutlanır. Tıpkı Anneler Günü gibi, Babalar Günü de her ülkede farklı tarihlerde kutlanır. Babalarına olan sevgilerini dile getirmek için pek çok kişi çeşitli hediyeler ve mesajlarla bu günde babasını mutlu etmeyi planlıyor.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü, geleneksel olarak her Haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor.

Buna göre Babalar Günü 2021 yılında, 20 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ HEDİYE FİKİRLERİ

Babalar Günü‘nde babanıza güzel ve farklı bir hediye almak için öncelikle onun nelerden hoşlandığını, günlük hayatını düşünün. Kullanışlı bir hediye olsun derseniz iş hayatında ya da günlük hayatta işine yarayacak bir hediyeyi Babalar Günü‘nde babanız için seçebilirsiniz.

Alacağınız hediyeyi kişiselleştirerek daha önce aldığınız hediyelerden farklı bir hale getirebilirsiniz. Örneğin; babalar günü için babanıza alacağınız kol düğmesinde isminin baş harfleri olabilir, kutusunda sizin ona mesajınız yazabilir. Her gün iş yaşamında kullandığı kartvizitliğinin yerine isminin yazılı olduğu bir gümüş kartvizitlik de babalar günü için ideal bir hediye olabilir.