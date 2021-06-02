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Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? Babalar Günü için hediye fikirleri…

02.06.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok çocuğun doğdukları ilk andan beri kahraman olarak gördükleri babalar, hayatımızda oldukça önemli bir role sahip. Haziran ayına girmemizle berber Babalar Günü ile ilgili olarak birçok araştırma yapılıyor. Pandemi sebebiyle bu sene babalar gününde babasının yanında olamayan pek çok kişi, bu özel günde çeşitli hediyelerle bu günü kutluyor.

Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? Babalar Günü için hediye fikirleri…

Babalar Günü, her sene Haziran ayının üçüncü Pazar günü olarak kutlanır. Tıpkı Anneler Günü gibi, Babalar Günü de her ülkede farklı tarihlerde kutlanır. Babalarına olan sevgilerini dile getirmek için pek çok kişi çeşitli hediyeler ve mesajlarla bu günde babasını mutlu etmeyi planlıyor.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü, geleneksel olarak her Haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor.

Buna göre Babalar Günü 2021 yılında, 20 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ HEDİYE FİKİRLERİ

Babalar Günü‘nde babanıza güzel ve farklı bir hediye almak için öncelikle onun nelerden hoşlandığını, günlük hayatını düşünün. Kullanışlı bir hediye olsun derseniz iş hayatında ya da günlük hayatta işine yarayacak bir hediyeyi Babalar Günü‘nde babanız için seçebilirsiniz.

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Alacağınız hediyeyi kişiselleştirerek daha önce aldığınız hediyelerden farklı bir hale getirebilirsiniz. Örneğin; babalar günü için babanıza alacağınız kol düğmesinde isminin baş harfleri olabilir, kutusunda sizin ona mesajınız yazabilir. Her gün iş yaşamında kullandığı kartvizitliğinin yerine isminin yazılı olduğu bir gümüş kartvizitlik de babalar günü için ideal bir hediye olabilir.

Son zamanlarda kişiye özel hediyeler dikkat çekmekte. Fotoğraflarla hazırlanan özel tasarım hediyeler seneler boyu saklanacak ve bu özel günü hep akıllarda tutacak cinsten. Babalar Günü‘nde babanın çocuklarıyla bir fotoğrafından dergi kapağı yaptırarak ona büyük bir sürpriz yapabilirsiniz.

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Babalar Günü‘nde babaya en güzel hediye anlamında saklı olacaktır. Babanızla çekilmiş güzel bir fotoğrafınızdan hazırlanacak masa üstü bir pano, ona tüm gün sizi hatırlatacak ve gülümsetecek bir Babalar Günü hediyesi olacaktır.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

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Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd’un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran’ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

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Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington’un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon’ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD’de resmi tatil ilan edilmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Babalar Günü pandemi

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