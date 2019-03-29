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'Babam eve kilitledi' dedi, polisler alarma geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 14:08 | Son Güncelleme

Düzce'deki Aydınpınar Caddesi'ndeki bir apartmanda babası tarafından alıkonulduğunu söyleyen 18 yaşındaki Bahar Ş., polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle evden çıkartıldı.

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen genç kızın, evden çıkarılması için itfaiye edkipleri yardımcı oldu.

Babasının eve kilitlediği kızı itfaiye ve polis kurtardı

Düzce'de, babasının kendisini eve kilitlediğini iddia eden 18 yaşındaki Bahar Ş. itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı. Bahar Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Aydınpınar Caddesi'nde 4 katlı apartmanın ikinci katında oturan Bahar Ş., öğle saatlerinde polisi arayıp, babasının kendisini eve kilitlediğini söyledi.
Bunun üzerine adrese, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, itfaiye merdiveni ile genç kızın bulunduğu kata çıktı.
Bahar Ş., itfaiye merdiveni ile indirilerek, ifadesi alınmak üzere Şehit Osman Çatana Polis Merkezi'ne götürüldü. (DHA)
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Düzce polis itfaiye

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
niye kilitledi acabaaa. limse babasından çok düşünemez
Kızını istismar eden babalar için de aynı şeyi söylüyor musun?
Çocuğunu neden kilitler bir baba ? Neden konuşup derdine derman olmuyor bir baba ? Güzelce konuşsa anlasa derdini bilse belki kendi hatalarını görürdü bu şekilde kilitlemek nedir ..
ne günler kaldık
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