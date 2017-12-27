Babamın Günahları'nda Reha Komiser olacak!

Hafızalara yer etmiş birçok başarılı dizinin yönetmen koltuğunda yer alan Abdullah Oğuz’un çekeceği, Kadir Doğulu, Melisa Sözen, Mustafa Uğurlu, İsmail Demirci, Sezin Akbaşoğulları, Müjde Uzman ve Mehrnoush Esmaeilpour gibi yıldız isimlerle birlikte çocuk oyuncu Gökçen Bilge Çiftçi’nin de rol aldığı ‘Babamın Günahları’ dizisinde ‘Reha Komiser’ karakterine hayat verecek olan İsmail Demirci, yeni karakteriyle ilgili heyecanını şu cümlelerle dile getirdi:

'Gerçekten çok emek verdiğimiz, sinema filmi kalitesinde bir iş oldu ‘Babamın Günahları’… Tecrübeli yönetmenimiz Abdullah Oğuz, görüntü yönetmenimiz Ghasem Ebrahimian ile harika bir iş çıkardılar. Oyuncu kadrosu heyecan verici, onlarla beraber oynamak da öyle. Umarım verilen emeğin karşılığını bulduğu, seyircisini mutlu eden , uzun soluklu bir iş olur'

Senaryosunu Ahmet Saatçioğlu’nun kaleme aldığı ‘Babamın Günahları’, duygu dolu hikayesiyle izleyicileri derinden etkileyecek.

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