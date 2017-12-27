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Babamın Günahları'nda Reha Komiser olacak!

BABAMIN GÜNAHLARI HABERLERİ | 27.12.2017 00:05 | Son Güncelleme 3 saat önce

Aksiyon ve duygu yüklü hikayesiyle başlamadan merak uyandıran ve Ocak ayında Star Tv ekranlarında seyirci ile buluşacak olan “Babamın Günahları” dizisinde yer alan İsmail Demirci aşkı, işi ve vicdanı arasında kalacak olan ‘Reha Komiser’e hayat verecek.

Babamın Günahları'nda Reha Komiser olacak!

Hafızalara yer etmiş birçok başarılı dizinin yönetmen koltuğunda yer alan Abdullah Oğuz’un çekeceği, Kadir Doğulu, Melisa Sözen, Mustafa Uğurlu, İsmail Demirci, Sezin Akbaşoğulları, Müjde Uzman ve Mehrnoush Esmaeilpour gibi yıldız isimlerle birlikte çocuk oyuncu Gökçen Bilge Çiftçi’nin de rol aldığı ‘Babamın Günahları’ dizisinde ‘Reha Komiser’ karakterine hayat verecek olan İsmail Demirci, yeni karakteriyle ilgili heyecanını şu cümlelerle dile getirdi:

'Gerçekten çok emek verdiğimiz, sinema filmi kalitesinde bir iş oldu ‘Babamın Günahları’… Tecrübeli yönetmenimiz Abdullah Oğuz, görüntü yönetmenimiz Ghasem Ebrahimian ile harika bir iş çıkardılar. Oyuncu kadrosu heyecan verici, onlarla beraber oynamak da öyle. Umarım verilen emeğin karşılığını bulduğu, seyircisini mutlu eden , uzun soluklu bir iş olur'

Senaryosunu Ahmet Saatçioğlu’nun kaleme aldığı ‘Babamın Günahları’, duygu dolu hikayesiyle izleyicileri derinden etkileyecek.

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