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Babamın Penguenleri oyuncuları kimler, konusu ne? İşte TRT1'de ekrana gelen Babamın Penguenleri filmi konusu ve oyuncuları

31.05.2023 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babamın Penguenleri filminin konusu ve oyuncuları merak edildi. TRT1 kanalında bu akşam Babamın Penguenleri filmi izleyicilerle buluşuyor. 2011 yapımı komedi filmi, eğlenceli hikayesiyle izleyicilere seyir zevki sunuyor. Peki, Babamın Penguenleri oyuncuları kimler, konusu ne? İşte TRT1'de ekrana gelen Babamın Penguenleri filmi konusu ve oyuncuları...

Babamın Penguenleri oyuncuları kimler, konusu ne? İşte TRT1'de ekrana gelen Babamın Penguenleri filmi konusu ve oyuncuları

Babamın Penguenleri TRT1 ekranlarında yayınlanmasıyla güncem oldu. Jim Carrey filmi olan Babamın Penguenleri, Mr. Popper'ın oğlu Tom Popper'a hediye olarak gönderilen penguenlerle yaşadıklarını konu alıyor. İşte komedi yapımı olması nedeniyle izleyicileri oldukça eğlendirecek olan Babamın Penguenleri filminin konusu ve oyuncuları...

BABAMIN PENGUENLERİ KONUSU

Eşinden boşandıktan sonra hayatına son derece rutin bir şekilde devam eden iş adamı Tom Popper'in hayatı, babasından kendisine miras kalan altı penguen sebebiyle değişir. Önce penguenleri bir hayvanat bahçesine vermeyi düşünen Tom, çocukları penguenleri sevince, evini bir kış parkına çevirmeye karar verir.

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BABAMIN PENGUENLERİ OYUNCULARI

Jim Carrey - Tom Popper
Carla Gugino - Amanda
Angela Lansbury - Mrs. Van Gundy
Ophelia Lovibond - Pippy
Madeline Carroll - Janie Popper
Philip Baker Hall - Franklin
Henry Kelemen - Tom Popper
Clark Gregg - Nat Jones
David Krumholtz - Kent
James Tupper - Rick
Maxwell Perry Cotton - Billy
Jeffrey Tambor - Mr. Gremmins
Dominic Chianese - Reader
Dylan Clark Marshall - Tom Popper
Desmin Borges - Daryl
Dominic Colón - Tito

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31 MAYIS TRT1 YAYIN

06:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:15 Adını Sen Koy
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Kalk Gidelim
16:25 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yeniden Doğuş
21:55 Enoz: Yağmurda Yarış Sanatı (Yabancı Sinema)
00:25 Teşkilat
03:15 Kalk Gidelim
04:30 Seksenler
06:10 Kapanış

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