Babamın Penguenleri oyuncuları kimler, konusu ne? İşte TRT1'de ekrana gelen Babamın Penguenleri filmi konusu ve oyuncuları

Babamın Penguenleri TRT1 ekranlarında yayınlanmasıyla güncem oldu. Jim Carrey filmi olan Babamın Penguenleri, Mr. Popper'ın oğlu Tom Popper'a hediye olarak gönderilen penguenlerle yaşadıklarını konu alıyor. İşte komedi yapımı olması nedeniyle izleyicileri oldukça eğlendirecek olan Babamın Penguenleri filminin konusu ve oyuncuları...

BABAMIN PENGUENLERİ KONUSU

Eşinden boşandıktan sonra hayatına son derece rutin bir şekilde devam eden iş adamı Tom Popper'in hayatı, babasından kendisine miras kalan altı penguen sebebiyle değişir. Önce penguenleri bir hayvanat bahçesine vermeyi düşünen Tom, çocukları penguenleri sevince, evini bir kış parkına çevirmeye karar verir.

BABAMIN PENGUENLERİ OYUNCULARI

Jim Carrey - Tom Popper

Carla Gugino - Amanda

Angela Lansbury - Mrs. Van Gundy

Ophelia Lovibond - Pippy

Madeline Carroll - Janie Popper

Philip Baker Hall - Franklin

Henry Kelemen - Tom Popper

Clark Gregg - Nat Jones

David Krumholtz - Kent

James Tupper - Rick

Maxwell Perry Cotton - Billy

Jeffrey Tambor - Mr. Gremmins

Dominic Chianese - Reader

Dylan Clark Marshall - Tom Popper

Desmin Borges - Daryl

Dominic Colón - Tito

31 MAYIS TRT1 YAYIN

06:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı

06:15 Adını Sen Koy

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Kalk Gidelim

16:25 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yeniden Doğuş

21:55 Enoz: Yağmurda Yarış Sanatı (Yabancı Sinema)

00:25 Teşkilat

03:15 Kalk Gidelim

04:30 Seksenler

06:10 Kapanış

