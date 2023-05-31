Babamın Penguenleri oyuncuları kimler, konusu ne? İşte TRT1'de ekrana gelen Babamın Penguenleri filmi konusu ve oyuncuları

Babamın Penguenleri TRT1 ekranlarında yayınlanmasıyla güncem oldu. Jim Carrey filmi olan Babamın Penguenleri, Mr. Popper'ın oğlu Tom Popper'a hediye olarak gönderilen penguenlerle yaşadıklarını konu alıyor. İşte komedi yapımı olması nedeniyle izleyicileri oldukça eğlendirecek olan Babamın Penguenleri filminin konusu ve oyuncuları...
Eşinden boşandıktan sonra hayatına son derece rutin bir şekilde devam eden iş adamı Tom Popper'in hayatı, babasından kendisine miras kalan altı penguen sebebiyle değişir. Önce penguenleri bir hayvanat bahçesine vermeyi düşünen Tom, çocukları penguenleri sevince, evini bir kış parkına çevirmeye karar verir.
Jim Carrey - Tom Popper
Carla Gugino - Amanda
Angela Lansbury - Mrs. Van Gundy
Ophelia Lovibond - Pippy
Madeline Carroll - Janie Popper
Philip Baker Hall - Franklin
Henry Kelemen - Tom Popper
Clark Gregg - Nat Jones
David Krumholtz - Kent
James Tupper - Rick
Maxwell Perry Cotton - Billy
Jeffrey Tambor - Mr. Gremmins
Dominic Chianese - Reader
Dylan Clark Marshall - Tom Popper
Desmin Borges - Daryl
Dominic Colón - Tito
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