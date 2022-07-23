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Babasını döverek öldürdü! Kan donduran vahşet: Sesleri duyanlar...

23.07.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Germencik ilçesinde korkunç bir aile vahşeti yaşandı. Baba ile oğlu arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası iddiaya göre baba, oğluna bıçak çekti. Bunun üzerine çıkan arbedede baba yere düştü, oğlu ise babasını tekme ve yumruklarla bayılttı. Sesleri duyan vatandaşlar ekiplere ihbarda bulunurken babanın hayatını kaybettiği belirlendi. Oğlu ise gözaltına alındı.

Babasını döverek öldürdü! Kan donduran vahşet: Sesleri duyanlar...

Kan donduran olay, Aydın'ın Germencik ilçesindeki İstasyon Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba Fikret Tabakoğlu ile oğlu A.T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. İddiaya göre, kavga sırasında Tabakoğlu oğluna bıçak çekti. Vahşet ise bu andan sonra yaşandı. İşte detaylar...

TEKME VE YUMRUK ATARAK BAYILTTI

Oğul A.T. babasının elinden bıçağı almak için çabaladığı sırada Tabakoğlu yere düştü. Öfkesine hakim olamayan A.T. yere düşen babasını tekme ve yumruklar atarak bayılttı. Kavga sesleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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BABANIN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde baba Tabakoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.T. emniyete götürülürken, Tabakoğlu’nun cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA/DHA)

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cinayet Aydın
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