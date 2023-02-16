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Babasının cep telefonunu enkazda bulmuştu, son siparişini görünce kahroldu... Merve Börta'nın hikayesi Türkiye'yi ağlattı!

16.02.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 6 Şubat'taki iki büyük depremde yitirdiklerine ağlarken, Adıyaman'da enkaz altında kalan anne ve babasını kaybeden Merve Börta'nın sosyal medyadan yazdıkları okuyanların yüreklerini dağladı. "Hayatımın ilk anne babasız doğum günü. Babam hediyemi bile hazırlamış" diye yazan Börta, enkazdan çıkardığı babasının cep telefonunda verilen son siparişi görünce hem kendi ağladı hem de Türkiye'yi ağlattı.

Babasının cep telefonunu enkazda bulmuştu, son siparişini görünce kahroldu... Merve Börta'nın hikayesi Türkiye'yi ağlattı!

Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler çok sayıda yıkım ve ölüm getirdi. 10 ili etkileyen depremde on binlerce kişi yaşamını yitirirken, Hatay'da neredeyse her iki binadan biri yıkıldı. Yıkımın en çok yaşandığı illerden olan Adıyaman'da da ölüm haberleri peş peşe geldi, geriye ise acı hikayeler kaldı. Gülsüm Börta ve 30 yıllık eşi Mehmet Börta ise o hikayelerden sadece biri...

İLKOKULDAN BERİ YAN YANAYDILAR

Cumhuriyet Mahallesi 2501 sokak Şansel Apartmanı A Blok'ta enkaz altında kalan hemşire Gülsüm Börta (53) ile 30 yıllık eşi Mehmet Börta (53) enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Gülsüm-Mehmet Börta çifti aynı zamanda ilkokul arkadaşlarıydı. 30 yıllık mutlu bir evlilikleri bulunan Börta çifti ölüm bile ayıramadı.

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Gülsüm Börta, ameliyat sırasında hastalarının ellerinden tutarak destek olurdu. Mehmet Börta ise engelli öğrencilerin köylerine gidip ücretsiz okuma yazmayı öğretirdi.

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ENKAZDAN ÇIKAN CEP TELEFONUNDAKİ SON SİPARİŞ

Çiftin Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi kızları Merve Börta babasının cep telefonunu enkaz altında buldu. 2 gün sonra doğum günü olan Merve Börta, babasının cep telefonuna baktığında en son siparişin doğum günü hediyesi olduğunu gördü ve göz yaşlarına hakim olamadı. İlk anne ve babasız doğum gününü 18 Şubat'ta geçirecek olan Merve Börta, acısını Twitter'dan paylaştı.

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GENÇ KIZ PAYLAŞTI, TÜRKİYE'Yİ AĞLATTI

Merve Börta'nın sosyal medyadan yazdıkları okuyanlarını yüreklerini dağladı. Merve Börta Twitter'daki paylaşımında, "Annem Gülsüm Börta. Hemşireydi, ameliyatta hastalarının ellerinden tutardı. Hiçbir hastasını hor görmezdi. Kızım 'hastalarım önce Allah'a sonra bana emanet' derdi. Babam Mehmet Börta. Öğretmendi.

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"SİZSİZ 10 GÜNÜM BİTMEK ÜZERE"

Engelli öğrencilerin köylerine gider ücretsiz okuma yazma öğretirdi. Babama her hafta sonu 'köylere gitme. Hava soğuk' derdim. Kızım 'Allah'ın gücüne gider elimiz ayağımız sağlam. Gençken gidelim' derdi. Annem gençken ücretsiz tüm yaşlılara iğne yapar evinin kapısını çalanı geri çevirmezdi hiç. Sizsiz 10 günüm bitmek üzere" diye yazdı.

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"EN SON SİPARİŞİ BENİM HEDİYEMMİŞ"

Anne ve babasıyla beraber mum üflemenin büyük nimet olduğunu anlatan Merve Börta, "Büyük nimetmiş, bilememişim. Doğum günüm 18 Şubat. Hayatımın ilk anne babasız doğum günü. Babam hediyemi bile hazırlamış. Babamın telefonunu enkaz altından kurtardım. En son siparişi benim hediyemmiş" dedi. Annesiyle babasının 9 yaşında ilkokul arkadaşı olduğunu paylaşımında anlatan Börta, "O günden beri beraberlerdi.

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"HER GECE SİZE İYİ GECELER ANNE BABA DEMEDEN UYUYAMIYORUM"

53 yaşlarında beraber melek oldular. Ellerini tutup 30 yıllık bir evliliklerini melek olarak tamamladılar. Birbirine aşık iki insandı. Ben sevgiyi aşkı merhameti onlardan öğrendim. Ben sizi çok özlüyorum. 'Allah'ım bana sabır ver' diyorum. İsyan etsem annemle babam inançlı insanlardı. Beni izliyorlar. Melek oldular. Şehit oldular diyorum ama dayanamıyorum geceleri her gece size iyi geceler anne baba demeden uyuyamıyorum" diye yazdı.

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deprem Adıyaman Kahramanmaraş enkaz

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