Babasının sesini dinletip, düğün öncesi 80 bin TL'lik altınını çaldılar

Düğün hazırlığı yapan ve 1 Temmuz'da dünyaevine girecek olan Ayşegül Akça’yı sabah saatlerinde telefonla arayan kişiler, kendilerini polis olarak tanıtıp babasıyla amcasının kuyumcu soygununa karıştığını söyledi. Neye uğradığını şaşıran Ayşegül Akça'ya, bu sırada dolandırıcılar, daha önce aradıkları ve sesini kaydettikleri babası ve amcasının sesini dinletti. Şaşkına dönen Akça, sahte polislerin yönlendirmesiyle evdeki altınlarını kuyumcuya 80 bin liraya bozdurdu ve ardından bankaya gidip, kendisine verilen hesaba aktardı. Parayı gönderdikten sonra, kapatılan telefonu yeniden aradığında ulaşamayıp dolandırıldığını anlayan Akça polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine gelen polisler, Akça'nın ifadesine başvurup, para yatırılan hesabı takibe alarak dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı.

"BEN KARŞI ÇIKINCA BABAM VE AMCAMIN KONUŞMALARINI DİNLETTİLER"

Ayşegül Akça, evde yalnız olduğu sırada telefonla arayan sahte polislerin babası ve amcasının soyulan bir kuyumcuda kimliklerinin bulunduğunu söylediklerini belirterek, "Telefondaki kişiler bana evde bulunan altınların seri numarasını söylememi istediler. Daha sonra benden altınları alarak kuyumcuya gitmemi istediler. Bu sırada bana babama altınların parasını ödediklerini söyleyip, altınları bozdurup denilen hesaba yatırmamı söylediler. Ben karşı çıkınca babam ve amcamın konuşmalarını dinlettiler. Telefonda babamın sesini duyunca denileni yaptım ve 80 bin lirayı verdikleri hesaba yatırdım. Daha sonra dolandırıldığımızı anlayınca polise haber verdim" diye konuştu.