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Babasıyla ilgili sözleri olay olan Yasmin Erbil isyan etti! 'Bana yapılan baskıdan çok bıktım'

09.10.2020 16:27 | Son Güncelleme:
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Babasıyla ilgili sözleri olay olan Yasmin Erbil isyan etti! 'Bana yapılan baskıdan çok bıktım'

Arnavutköy'de bir mekan çıkışı arkadaşı Ali Biçim ile görüntülenen Yasmin Erbil, gazetecilerin "Babanız Mehmet Ali Erbil hasta olmasına rağmen sık sık gecelerde görüntüleniyorsunuz" demesi üzerine, "Ne yapalım yani, ölelim mi?” karşılığını vermişti. Bu çıkışı sonrası sosyal medyada eleştirilerin hedef noktası haline gelen Yasmin Erbil açıklama yaptı.

Sosyal medya paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Yasmin Erbil, önceki akşam arkadaşıyla Arnavutköy’de bir mekan çıkışı objektiflere takıldı. Yasmin Erbil, sürekli gece hayatında görüntülenmesinin zaman zaman tepkiye neden olmasını hatırlatan muhabirlere "Ne yapalım yani, ölelim mi?” karşılığını vermişti.

'ÇOK BIKTIM'

Erbil'in bu çıkışı bazı kesimlerin tepkisini çekti. Yasmin Erbil, kendisine yöneltilen eleştirilere Snob Magazin aracılığıyla yanıt verdi. Oyuncu ve sunucu Yasmin Erbil, şu ifadeleri kullandı:

Yasmin Erbil'e babası Mehmet Ali Erbil sorulunca... Yanıtı şoke ettiYasmin Erbil'e babası Mehmet Ali Erbil sorulunca... Yanıtı şoke etti

"Babam 15 yıldır kaçış sendromu hastalığı yüzünden tedavi görüyor. Bu artık bizim normalimiz oldu. İstemediğimiz bir durum ama artık önümüze bakmak zorundayız. Babam benim hep arkamda. O gece gazetecilere, 'Ne yapalım yani, ölelim mi?' dedim. Çünkü gerçekten bana yapılan baskıdan çok bıktım. Sırf bana değil bütün aileme bu baskı yapılıyor."

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