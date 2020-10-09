Babasıyla ilgili sözleri olay olan Yasmin Erbil isyan etti! 'Bana yapılan baskıdan çok bıktım'

Sosyal medya paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Yasmin Erbil, önceki akşam arkadaşıyla Arnavutköy’de bir mekan çıkışı objektiflere takıldı. Yasmin Erbil, sürekli gece hayatında görüntülenmesinin zaman zaman tepkiye neden olmasını hatırlatan muhabirlere "Ne yapalım yani, ölelim mi?” karşılığını vermişti.

'ÇOK BIKTIM'

Erbil'in bu çıkışı bazı kesimlerin tepkisini çekti. Yasmin Erbil, kendisine yöneltilen eleştirilere Snob Magazin aracılığıyla yanıt verdi. Oyuncu ve sunucu Yasmin Erbil, şu ifadeleri kullandı:

"Babam 15 yıldır kaçış sendromu hastalığı yüzünden tedavi görüyor. Bu artık bizim normalimiz oldu. İstemediğimiz bir durum ama artık önümüze bakmak zorundayız. Babam benim hep arkamda. O gece gazetecilere, 'Ne yapalım yani, ölelim mi?' dedim. Çünkü gerçekten bana yapılan baskıdan çok bıktım. Sırf bana değil bütün aileme bu baskı yapılıyor."