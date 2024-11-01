Babasıyla mahkemelikti! Tuğçe Tayfur müjdeyi verdi! 'Aileye +1 yazalım'

Usta sanatçı Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, son dönemde babası ile yaşadığı sorunlarla gündemdeydi. Geçtiğimiz sene ağustos ayında Muhammet Aydın ile nikah masasına oturan Tuğçe Tayfur nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyurmuştu.

Tayfur, 18 Haziran 2024'te ise Tuğçe Lina adını verdiği kızını kucağına alarak ikinci kez annelik heyecanı yaşadı.

Ünlü isimden bir müjdeli haber daha geldi. Tuğçe Tayfur kızıyla yer aldığı fotoğrafa, "Aileye +1 daha yazalım Muhammed bey. Abla oluyorum gülüşü" notunu düştü.

BABASIYLA DAVASI SÜRÜYOR

Gözlerden uzak bir hayat süren ve kızının düğününe de gitmeyen Ferdi Tayfur ile Tuğçe Tayfur Aydın arasında gerilim sürüyor. Ünlü şarkıcı, kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak dava açmıştı. Ferdi Tayfur, mahkemenin kararını avukatı aracılığıyla duyurdu.