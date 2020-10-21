Babil 17. bölümden yeni fragman yayınlandı! Babil'e Eda ve Egemen'in evliliği damga vuracak!

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı Babil dizisi 23 Ekim Cuma ekrana gelecek olan 17. yeni bölümünden yeni fragman yayınlandı. Babil dizisinde, İrfan'ın Süleyman ve İlay'ın arasını bozma planı başına dert açıyor. Kendisine hala aşık olduğunu bildiği İlay'ın aklını karıştırmak için aşkını ilan eden İrfan'ın sözlerini duyan Eda beklenmedik bir karar alarak Egemen'in evlilik teklifini kabul ediyor.



Babil'in yeni bölümüne Eda ve Egemen'in nikahları damga vuracak. İlay ise Eda'ya bunu neden yaptığını soruyor. Eda ise "İrfan'ın oğlu, İrfan'ın evi. Madem İrfan'ın umurunda değilim ben de istediğimi yaparım" sözleriyle yanıt veriyor.

BABİL SON BÖLÜM ÖZETİ

İrfan ile Ayşe arasındaki çekim giderek artarken, Egemen Eda’yı, İrfan’sız bir dünyaya ikna etmeye çalışıyor. İrfan’ın hapisten çıktığını öğrenen İlay, yüzleşme korkusu yaşarken, Eda İrfan’ın hiç beklemediği bir hamle yapıyor. Deniz ile arasına giren herkesi karşısına alan İrfan, Süleyman ve Egemen’e bir kez daha meydan okuyor.

